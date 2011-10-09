برخورد با نانوایان متخلف مازندران تشدید می شود

مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس ماده 110 قانون برنامه پنج ساله توسعه از ابتدای سال 90، صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنف نانوایی در حیطه وظایف این سازمان قرار گرفت.

وی افزود: در جهت سیاستهای ابلاغی از سوی وزارت دادگستری و در حمایت از حقوق مصرف کنندگان، پرونده های این بخش به صورت خارج از نوبت و در شعبه ویژه تعزیرات حکومتی مازندران رسیدگی می شود.

عباسی تصریح کرد: با توجه به اینکه قوت غالب شهروندان نان بوده و در سبد خانواری از اهمیت ویژهای برخوردار است، تخلفات این بخش در نهایت دقت و با شدت و حدت بیشتری رسیدگی و اشد مجازات برای متخلفان در نظر گرفته می شود.

وی در مورد پرونده نانوایان متخلف گفت: از ابتدای سالجاری، تاکنون 520 فقره پرونده وارده که از این تعداد 466 مورد آن مختومه و متخلفان به پرداخت 509 میلیون و 876 هزارریال جزای نقدی محکوم شدند.



مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: عمده تخلفات در این پرونده ها به ترتیب شامل کم فروشی 148 فقره، عدم رعایت بهداشت 157 فقره و عدم درج قیمت و نصب نرخنامه 125 فقره بیشترین و گران فروشی با 42 فقره کمترین بوده است.

عباسی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از نانوایی ها مراتب را به اداره بازرسی و نظارت و یا سامانه 124 اعلام کنند.