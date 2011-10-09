  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

با حضور ایران صورت گرفت؛

افتتاح نمایشگاه جواهرات مالزی با حضور ملکه/ مشارکت 150 شرکت

افتتاح نمایشگاه جواهرات مالزی با حضور ملکه/ مشارکت 150 شرکت

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی جواهرات مالزی با حضور ملکه این کشور در سالن شماره 5 مرکز همایش های بین المللی کوالالامپور گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر ، "راجا پرمایسوری آگونگ تانکو نور زهرا"  ملکه مالزی این نمایشگاه را  افتتاح و به مدت یک ساعت از آن بازدید بعمل اورد.

در این نمایشگاه بیش از 150 شرکت و نماینده از کشورهای جهان شامل جمهوری اسلامی ایران، مالزی، هنگ‌ کنگ، سنگاپور، امارات، اندونزی، چین، هند و سریلانکا حضور دارند.

نمایشگاه بین المللی جواهرات مالزی تا شامگاه  دوشنبه دایر و بازدید برای عموم آزاد است و در نمایشگاه امسال جواهرات منحصر به فرد بیشتری در معرض نمایش علاقه مندان گذاشته شده است.

نمایشگاه بین المللی جواهرات مالزی از سال 1997میلادی تا به امروز همه ساله میزبان بازدیدکنندگان مختلف از اقصی نقاط دنیا می باشد.

کد مطلب 1427901

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها