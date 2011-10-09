افتتاح نمایشگاه جواهرات مالزی با حضور ملکه/ مشارکت 150 شرکت

به گزارش خبرنگار مهر ، "راجا پرمایسوری آگونگ تانکو نور زهرا" ملکه مالزی این نمایشگاه را افتتاح و به مدت یک ساعت از آن بازدید بعمل اورد.

در این نمایشگاه بیش از 150 شرکت و نماینده از کشورهای جهان شامل جمهوری اسلامی ایران، مالزی، هنگ‌ کنگ، سنگاپور، امارات، اندونزی، چین، هند و سریلانکا حضور دارند.

نمایشگاه بین المللی جواهرات مالزی تا شامگاه دوشنبه دایر و بازدید برای عموم آزاد است و در نمایشگاه امسال جواهرات منحصر به فرد بیشتری در معرض نمایش علاقه مندان گذاشته شده است.

نمایشگاه بین المللی جواهرات مالزی از سال 1997میلادی تا به امروز همه ساله میزبان بازدیدکنندگان مختلف از اقصی نقاط دنیا می باشد.