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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

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دانشگاه پیام نور جونقان ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

دانشگاه پیام نور جونقان ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیشرفت فیزیکی 60 درصدی این دانشگاه گفت: برای تکمیل دانشگاه پیام نور جونقان هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی تأکید کرد: طبق مصوبات سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری، استانداری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از این اعتبار را پرداخت کرده و دو میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال نیز تاکنون از سوی دانشگاه پیام نور تخصیص داده شده است.

وی افزود: در صورت تخصیص کامل این اعتبار، دانشگاه پیام نور جونقان تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: عملیات اجرایی ساحتمان مرکزی این دانشگاه در زیر بنای هزار و ۲۲۸ متر مربع در حال انجام است.

کد مطلب 1427902

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