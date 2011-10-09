دانشگاه پیام نور جونقان ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی تأکید کرد: طبق مصوبات سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری، استانداری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از این اعتبار را پرداخت کرده و دو میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال نیز تاکنون از سوی دانشگاه پیام نور تخصیص داده شده است.

وی افزود: در صورت تخصیص کامل این اعتبار، دانشگاه پیام نور جونقان تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: عملیات اجرایی ساحتمان مرکزی این دانشگاه در زیر بنای هزار و ۲۲۸ متر مربع در حال انجام است.