مقبره "هاجره خاتون" میعادگاه عاشقان امام رضا

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند که در تمام روزهای سال مقبره هاجره خاتون در سنندج به میعادگاه عاشقان وی تبدیل شده است ولی این محل در ایام میلاد حضرت امام رضا (ع) حال و هوایی دیگری دارد و نه تنها مردم سنندج بلکه عاشقان ائمه اطهار از دیگر نقاط نیز روانه سنندج می شوند و به زیارت می پردازند.

مقبره هاجره خاتون خواهر حضرت امام رضا (ع) در شهر سنندج واقع شده است و این مکان دینی و مذهبی ارزش و احترام بسیار زیادی نزد مردم استان کردستان دارد و هر لحظه که به آنجا سر می زنی خیل عظیم جمعیتی را می بینی که به راز و نیاز با خداوند متعال می پردازند.

هرچند که در طول روزهای مختلف هفته زیارت مقبره هاجره خاتون در سنندج از سوی مردم انجام می شود ولی بعد از ظهرهای پنج شنبه این مکان به اندازه ای شلوغ می شود که چای سوزن انداختن نیست و مردم ضمن حضور در این محل مقدس علاوه بر زیارت و راز و نیاز با خداوند متعال برنامه های مولودی خوانی را نیز برگزار می کنند.

طی چند روز اخیر و همزمان با ایام دهه کرامت برنامه های متنوع و مختلفی در مقبره هاجره خاتون با مشارکت خود مردم اجرا شده است ولی امروز و همزمان با میلاد حضرت امام رضا (ع) این محل حال و هوایی دیگری دارد و پذیرایی خیل عظیمی از عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت است.

همزمان با این برنامه شنبه شب در حسینه سنندج نیز جشن میلاد حضرت امام رضا (ع) به همت شماری از ادارات و سازمان های دولتی و با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان جمعی از مدیران ادارات و اقشار مختلف مردم برگزار و حاضران ضمن برپایی جشن و شادمانی میلاد این امام معصوم را گرامی داشتند.