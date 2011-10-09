مدیرعامل موسسه فرهنگی «منادی تربیت» استعفا کرد

یوسف یعقوبیفر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید این خبر گفت: مایلم به کار تدریس برگردم و به همین دلیل استعفایم را تقدیم هیئت امنای موسسه منادی تربیت کردهام.
وی هر گونه ارتباط استعفای خود را با اتفاقات رخ داده در دومین نمایشگاه کتاب دانشآموزی رد کرد.
به گفته مدیرعامل مستعفی موسسه فرهنگی «منادی تربیت» اعضای هیئت امنای این موسسه که تعدادی از معاونان و مشاوران وزیر آموزش و پرورش را شامل میشوند، هنوز به این استعفا پاسخی ندادهاند.
یعقوبیفر در عین حال با اشاره به طرحی که این موسسه برای سالجاری تحصیلی (90-91) در دست اجرا دارد، گفت: ما در حال اجرای طرح 50 هزار نمایشگاه کتاب در 50 هزار مدرسه کشور هستیم و فکر میکنم طرح تا اینجا خوب پیش رفته است.
یعقوبیفر اضافه کرد: امیدوارم شخصی که بعد از من مسئولیت «منادی تربیت» را بر عهده خواهد گرفت، بتواند این طرح را با موفقیت ادامه دهد.
موسسه فرهنگی «منادی تربیت» وابسته به معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش است که سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را در زمینه انتشار و توزیع کتابهای حوزه کودک و نوجوان و نیز آموزش و پرورش آغاز کرده است.
این موسسه تاکنون مجری 12 نمایشگاه سراسری کتاب بوده و عناوین کتب تالیفی آن هم حدود 1000 عنوان است که 270 عنوان آن در دوره مدیریت یعقوبیفر منتشر شده است.
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