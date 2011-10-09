سرشماری مبنای اصلی برنامه ریزیهای علمی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فروزنده به نقش کلیدی این طرح در برنامه ریزیهای مختلف برای توسعه کشور اشاره و تأکید کرد: همکاری تمامی مردم و مسئولان در برگزاری مطلوب طرح یاد شده از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: تمامی امکانات دولتی برای اجرای دقیق و بهینه طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در چهارمحال و بختیاری آماده و تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: اجرای طرح عمومی سرشماری نفوس و مسکن مبنای اصلی برنامه ریزیهای علمی برای توسعه کشور است و پایه اصلی برنامه ریزی کشور برای توسعه، اشتغال، مسکن و ... است.



