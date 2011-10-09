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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

فروزنده:

سرشماری مبنای اصلی برنامه ریزیهای علمی در کشور است

سرشماری مبنای اصلی برنامه ریزیهای علمی در کشور است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای طرح عمومی سرشماری نفوس و مسکن مبنای اصلی برنامه ریزیهای علمی برای توسعه همه جانبه ایران اسلامی محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فروزنده به نقش کلیدی این طرح در برنامه ریزیهای مختلف برای توسعه کشور اشاره و تأکید کرد: همکاری تمامی مردم و مسئولان در برگزاری مطلوب طرح یاد شده از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: تمامی امکانات دولتی برای اجرای دقیق و بهینه طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در چهارمحال و بختیاری آماده و تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: اجرای طرح عمومی سرشماری نفوس و مسکن مبنای اصلی برنامه ریزیهای علمی برای توسعه  کشور است و پایه اصلی برنامه ریزی کشور برای توسعه، اشتغال، مسکن و ... است.
 
 

کد مطلب 1427910

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