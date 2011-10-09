جشنواره یک هفته با کانون در استان تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز 16 مهر ماه، 800 کودک با حضور در سالن مجتمع آفرینش‌های فرهنگی هنری حجاب این روز را جشن گرفتند. در این جشن سرود‌خوانی، نمایش عروسکی، مسابقه ، خواندن پیمان‌نامه حقوق کودک و ... به اجرا درآمد و با استقبال حاضرین روبرو شد.

عباس اخوان معاون اجرایی استان نیز در سخنانی کوتاه ضمن تبریک این روز خود را از اعضای قدیمی و سابق کانون دانست و آرزو کرد در این روز بزرگتر‌ها بیشتر به فکر کودکان باشند.

پس از مراسم جشن ، کودکان در سالن غرفه‌های یک هفته با کانون حضور پیدا کردند و در این غرفه‌ها فعالیت‌های کانون را که در مراکز اجرا می‌شود با علاقه انجام دادند. این جشنواره تا روز 22 مهر ماه از ساعت 9 تا 17 دایر است.

یک هفته با حرف‌ها و نقاشی‌های کودکی

"حرف‌ها و نقاشی‌های کودکی" عنوان بخشی از برنامه‌های هفدهمین جشنواره یک هفته با کانون محسوب می‌شود که در این بخش، کودکان و حتی بزرگ‌ تر‌های آنها به نوشتن حرف‌های کودکانه و نقاشی کشیدن مشغول اند.

در این بخش از جشنواره، کودکان، والدین و سایر بازدیدکنندگان بر روی صفحه‌های مشخص شده در سالن اصلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دل نوشته‌های خود را به نمایش می‌گذارند. همچنین در کنار این نوشته‌ها و نقاشی‌های ارایه شده، جملاتی در قالب دعا و آرزو‌‌های کودکانه به چشم می‌خورد.

علاقه مندان برای حضور در این بخش از هفدهمین جشنواره "یک هفته با کانون" می‌توانند به سالن اصلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراجعه کنند.

هفدهمین جشنواره یک هفته با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از شنبه 16 مهرماه و همزمان با روز جهانی کودک آغاز به کار کرده و تا جمعه 22مهرماه در مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه دارد.