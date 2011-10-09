برگزاری جشن میلاد نورین نیرین در جعفریه

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که با استقبال علاقهمندان به اهل بیت(ع) در مسجد جامع شهر جعفریه همراه بود شامگاه شنبه از سوی اداره تبلیغات اسلامی جعفریه برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت بر لزوم بهرهگیری از آموزههای اهل بیت عصمت و طهارت(ع) تاکید کرد و گفت: خوشبختانه در ایام دهه کرامت جشنهای اسلامی در شهرهای مختلف برگزار میشود و مردم در این روزها شاد هستند.
وی ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی توجه اقشار مختلف مردم به آموزههای اهل بیت(ع) بیشتر شده و این انتظار از مردم میرود که در تمامی مسائل به این آموزهها توجه داشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه کرامت جشن میلاد نورین نیرین با حضور امام جمعه قم در شهر جعفریه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که با استقبال علاقهمندان به اهل بیت(ع) در مسجد جامع شهر جعفریه همراه بود شامگاه شنبه از سوی اداره تبلیغات اسلامی جعفریه برگزار شد.
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