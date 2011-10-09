به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته دهم از دوررفت مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور روزهای پایانی هفته جاری و اوایل هفته آینده برگزار می‌شود، صبای قم نیز به جای پنجشنبه ۲۱ مهر، روز جمعه ۲۲ مهر در قم از ذوب آهن اصفهان پذیرایی خواهد کرد.



پیش از این سازمان لیگ بر‌تر فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود که دیدار صبای قم و ذوب آهن اصفهان روز پنجشنبه ۲۱ مهر در قم برگزار می‌شود اما به دلیل حضور بازیکنان ذوب آهن در تیم ملی و با توجه به بازی حساس تیم ملی فوتبال مقابل بحرین در روز سه شنبه ۱۹ مهر، سازمان لیگ بر‌تر دیدار صبا و ذوب آهن را به روز جمعه ۲۲ مهر موکول کرد.



بر اساس برنامه جدید سازمان لیگ بر‌تر فدراسیون فوتبال، تیم‌های فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان در مصافی حساس از هفته دهم رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس از ساعت ۱۷ جمعه این هفته در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف یکدیگر می‌روند.



صبا و ذوب آهن در دیدار رفت لیگ یازدهم در حالی در قم به مصاف یکدیگر می‌روند که در دوره دهم لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور یعنی فصل گذشته مسابقات در بازی برگشت دو تیم که در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یادگار امام قم برگزار شد، این تیم ذوب آهن بود که توانست با نتیجه دو بر یک صبا را شکست داده و به سه امتیاز بازی دست یابد.



در این دیدار که از هفته دوم فصل گذشته مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور در قم برگزار شد، برای صبای قم رامین رضائیان گلزنی کرد و در حالی که صبا تا وقت‌های اضافی بازی از حریف پیش بود، برای تیم ذوب آهن نیز محمد قاضی و فرشید طالبی گلزنی کردند تا این تیم در میان ناباوری صبا را در ورزشگاه یادگار امام قم شکست دهد.



اما بازی رفت دو تیم در فصل گذشته رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار شد که ذوب آهن توانست باز هم صبای قم را این بار با محمود یاوری با نتیجه دو بر یک شکست دهد.



در لیگ نهم نیز که در بازی رفت دو تیم محمدحسین ضیایی سرمربی تیم صبای قم بود و همچون لیگ امسال منصور ابراهیم‌زاده روی نیمکت تیم ذوب آهن می‌نشست، اصفهانی‌ها پایتخت توانستند صبای قم را با حساب دو بر یک شکست دهند.



در بازی برگشت نهمین دوره رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور نیز که در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یادگار امام قم برگزار شد، شاگردان آن زمان محمدرضا کربکندی در تیم صبای قم با تساوی یک بر یک مقابل می‌ه‌مان خود متوقف شدند.



سال قبل از آن نیز یعنی در سال ۱۳۸۸ دو تیم در مرحله نیمه نهایی مسابقات حام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور نیز در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف یکدیگر رفتند که در آن مسابقه تیم ذوب آهن توانست در ضربات پنالتی تیم صبای قم را شکست داده و به فینال جام حذفی صعود کند.



در لیگ هشتم نیز که فیروز کریمی سرمربی صبای قم بود و ابراهیم‌زاده هدایت ذوب آهن را بر عهده داشت، در بازی رفت در ورزشگاه فولاد شهر سه بر یک به سود ذوب آهن به پایان رسید و در بازی برگشت در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم، دو تیم بدون گل مساوی شدند.