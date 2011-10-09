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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۱

استاندار کردستان:

بازسازی بافتهای فرسوده باعث کنترل ناهنجاری های اجتماعی می شود

بازسازی بافتهای فرسوده باعث کنترل ناهنجاری های اجتماعی می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان مرمت بازسازی بافت های فرسوده را زمینه ساز کنترل بخش زیادی از ناهنجاری های اجتماعی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در دومین جلسه شورای بافت تاریخی استان در سال جاری گفت: بناهای تاریخی و میراث فرهنگی هر منطقه آثار باقی مانده از گذشتگان و نشانه خط سیر زندگی مردم بوده و از نظر معنوی نیز دارای اهمیت فراوان است و به همین دلیل باید با مرمت آن زمینه را برای حفظ این میراث گرانبها فراهم کرد.

وی حفظ بناهای تاریخی و آثار باستانی را یک وظیفه ملی و شرعی دانست و افزود: نکته قابل توجه در این رابطه تفکیک بناهای تاریخی و باستانی از بافت فرسوده شهری است که این مهم بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرد و مسئولان نیز جدیت لازم را در این بخش داشته باشند.

استاندار کردستان با تاکید بر حفظ و نگهداری از بافت تاریخی شهرهای این استان اظهار داشت: وجود برخی محلات قدیمی با بافت فرسوده بر روی روحیه مردم تاثیر نامطلوب گذاشته است لذا بایستی با یک برنامه ریزی منسجم و همکاری و همدلی همه مسئولان استان نسبت به اجرای پروژه های عمران شهری متناسب با بافت تاریخی و قدیمی شهر اقدام شود.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات زیر ساختی و نبود شبکه های دسترسی و وضعیت نامطلوب اشتغال از جمله عواملی هستند که لزوم توجه و بازسازی بافت فرسوده را بیشتر نمایان می سازد و به همین دلیل باید اهمیت بیشتر به این موضوع صورت گیرد.

وی با اشاره به لزوم مدیریت صحیح در این حوزه یادآور شد: در راستای اعمال مدیریت واحد در این بخش طی روزهای آینده شهردار بافت فرسوده شهر سنندج معرفی می شود تا زمینه برای مدیریت بهتر و ساماندهی وضعیت بافت های فرسوده شهر سنندج در کمترین زمان ممکن فراهم شود.

شهبازی در پایان سخنان خود لزوم تغییر و یا تجدید نظر در ضوابط مربوط به بافت فرسوده شهرها را متذکر شد و افزود: با توجه به توصیه های رئیس جمهور در خصوص توجه بیشتر به مقوله گردشگری در استان کردستان مدیران اجرایی استان باید رویکرد و نگاه خود به این مهم را تغییر دهند.

کد مطلب 1427926

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