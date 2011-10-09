بازسازی بافتهای فرسوده باعث کنترل ناهنجاری های اجتماعی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در دومین جلسه شورای بافت تاریخی استان در سال جاری گفت: بناهای تاریخی و میراث فرهنگی هر منطقه آثار باقی مانده از گذشتگان و نشانه خط سیر زندگی مردم بوده و از نظر معنوی نیز دارای اهمیت فراوان است و به همین دلیل باید با مرمت آن زمینه را برای حفظ این میراث گرانبها فراهم کرد.

وی حفظ بناهای تاریخی و آثار باستانی را یک وظیفه ملی و شرعی دانست و افزود: نکته قابل توجه در این رابطه تفکیک بناهای تاریخی و باستانی از بافت فرسوده شهری است که این مهم بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرد و مسئولان نیز جدیت لازم را در این بخش داشته باشند.

استاندار کردستان با تاکید بر حفظ و نگهداری از بافت تاریخی شهرهای این استان اظهار داشت: وجود برخی محلات قدیمی با بافت فرسوده بر روی روحیه مردم تاثیر نامطلوب گذاشته است لذا بایستی با یک برنامه ریزی منسجم و همکاری و همدلی همه مسئولان استان نسبت به اجرای پروژه های عمران شهری متناسب با بافت تاریخی و قدیمی شهر اقدام شود.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات زیر ساختی و نبود شبکه های دسترسی و وضعیت نامطلوب اشتغال از جمله عواملی هستند که لزوم توجه و بازسازی بافت فرسوده را بیشتر نمایان می سازد و به همین دلیل باید اهمیت بیشتر به این موضوع صورت گیرد.

وی با اشاره به لزوم مدیریت صحیح در این حوزه یادآور شد: در راستای اعمال مدیریت واحد در این بخش طی روزهای آینده شهردار بافت فرسوده شهر سنندج معرفی می شود تا زمینه برای مدیریت بهتر و ساماندهی وضعیت بافت های فرسوده شهر سنندج در کمترین زمان ممکن فراهم شود.

شهبازی در پایان سخنان خود لزوم تغییر و یا تجدید نظر در ضوابط مربوط به بافت فرسوده شهرها را متذکر شد و افزود: با توجه به توصیه های رئیس جمهور در خصوص توجه بیشتر به مقوله گردشگری در استان کردستان مدیران اجرایی استان باید رویکرد و نگاه خود به این مهم را تغییر دهند.