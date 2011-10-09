گنجینه اسناد مفاخر و مشاهیر آمل راه اندازی شد

سیدعلی هاشمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از حدود 400 هزار سند سجلی شناسایی شده در آمل، تاکنون اسناد سجلی حدود 40 نفر ازمشاهیر، مفاخر، علما، هنرمندان، ورزشکاران و سرداران نامی شهید شهرستان آمل شناسایی و در گنجینیه اسناد آمل اضافه شد.

وی افزود: به صورت ویژه درمراسم راه اندازی از گنجینه آمل از سند سجلی آیت الله میرزا هاشم آملی پدرروسای قوای قضائیه و مجریه رونمایی شد.

رئیس اداره ثبت احوال آمل با بیان اینکه توسعه فضای فعلی گنجینه اسناد و مشاهیر این شهرستان از برنامه جدی این اداره است، اضافه کرد: با توجه به اینکه ساختمان فعلی اداره ثبت احوال آمل در سال 1314 تاسیس شده و به عنوان یک بنای با ارزش تاریخی است، برنامه توسعه ای گنجینه اسناد و مشاهیر آمل در برنامه قرار دارد.

هاشمی نسب تصریح کرد: شهرستان آمل با توجه به وجود علما، مشاهیر، مفاخر، علما، هنرمندان، ورزشکاران و سرداران نامی شهید این قابلیت را دارد، که گنجینه اسناد و مشاهیر درآمل توسعه پیدا کند.

وی از بازسازی و بهسازی ساختمان قدیمی اداره ثبت احوامل آمل با 400 میلیون ریال اعتبار در سالجاری خبر داد.