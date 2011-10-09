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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

هاشمی نسب اعلام کرد:

گنجینه اسناد مفاخر و مشاهیر آمل راه اندازی شد

گنجینه اسناد مفاخر و مشاهیر آمل راه اندازی شد

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ثبت احوال آمل از راه اندازی نخستین مرکز گنجینه اسناد و مشاهیر به نام این شهرستان، همزمان با سالروز ولادت امام رضا(ع) در این شهرستان خبر داد.

سیدعلی هاشمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از حدود 400 هزار سند سجلی شناسایی شده در آمل، تاکنون اسناد سجلی حدود 40 نفر ازمشاهیر، مفاخر، علما، هنرمندان، ورزشکاران و سرداران نامی شهید شهرستان آمل شناسایی و در گنجینیه اسناد آمل اضافه شد.

وی افزود: به صورت ویژه  درمراسم راه اندازی از گنجینه آمل از سند سجلی آیت الله میرزا هاشم آملی پدرروسای قوای قضائیه و مجریه رونمایی شد.
 
رئیس اداره ثبت احوال آمل با بیان اینکه توسعه فضای فعلی گنجینه اسناد و مشاهیر این شهرستان از برنامه جدی این اداره است، اضافه کرد: با توجه به اینکه ساختمان فعلی اداره ثبت احوال آمل در سال 1314 تاسیس شده و به عنوان یک بنای با ارزش تاریخی است، برنامه توسعه ای گنجینه اسناد و مشاهیر آمل در برنامه قرار دارد.
 
هاشمی نسب تصریح کرد: شهرستان آمل با توجه به وجود علما، مشاهیر، مفاخر، علما، هنرمندان، ورزشکاران و سرداران نامی شهید این قابلیت را دارد، که گنجینه اسناد و مشاهیر درآمل توسعه پیدا کند.
 
وی از بازسازی و بهسازی ساختمان قدیمی اداره ثبت احوامل آمل با 400 میلیون ریال اعتبار در سالجاری خبر داد.
کد مطلب 1427927

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