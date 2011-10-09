سوریه گذرگاه مرزی با ترکیه را مسدود کرد/ بالاگرفتن تنش میان آنکارا و دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی نیمه شب گذشته از مسدود شدن گذرگاه مرزی تصیبین با تصمیم مقامات دمشق خبر داد.

این درحالی است که این خبر تاکنون ازسوی منابع رسمی سوریه تایید نشده و درباره صحت و سقم این موضوع نیز گزارشهای متعددی مطرح است.

البته در روزهای اخیر و پس از بازگشت "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه از نیویورک، تنشها میان آنکارا و دمشق روند صعودی گرفته است.

گفته می شود اردوغان در گفتگو با مقامات آمریکایی به ویژه شخص "باراک اوباما" به توافقاتی دست یافته که در ازای دریافت حمایتهای کاخ سفید به جریان فشار علیه سوریه اضافه شود.

گفته می شود آمریکا درقبال حمایت از تلاشهای ترکیه علیه گروه پ ک ک وگروههای تروریستی کرد درشمال عراق از دولت اردوغان خواسته است فشارهای بیشتری علیه نظام اسد وارد کند.