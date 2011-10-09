جشنهای زیر سایه خورشید نشاط معنوی را در جامعه تقویت می کند

مهرداد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، جشنهای زیر سایه خورشید را از بهترین عرصه ها برای هویت یابی نسل جوان در زمینه باورهای دینی جوانان دانست و گفت: برنامه های ایام دهه کرامت در شهرستانهای هفت گانه چهارمحال و بختیاری با حضور کاروان حرم رضوی برگزار شد.

وی عنوان کرد: برگزاری جشنهای زیرسایه خورشید نشاط معنوی را درجامعه تقویت می کند.

مسئول پیگیری برنامه های دهه کرامت در چهارمحال و بختیاری هدف از برگزاری این جشنها را ارتقای فرهنگ رضوی و ترویج اندیشه های امام رضا (ع)عنوان و تأکید کرد: تلاش می شود برنامه ها در راستای نهادینه کردن معارف ناب رضوی، افزایش مشارکت مردمی و همبستگی اجتماعی برگزار شود.