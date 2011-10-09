378 نفر مسئولیت سرشماری نفوس و مسکن ملایر را برعهده دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خیریانپور در مراسم توجیهی و شروع کلاس های آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ملایر افزود: 12 نفر به عنوان مدرس در این دوره انتخاب شده اند و از تعداد 700 متقاضی، 385 نفر کلاس های آموزشی را گذرانده اند و پس از آزمون افراد بر اساس کسب بالاترین امتیاز انتخاب می شوند.

وی با بیان اینکه نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال 1335 آغاز شد، اظهار داشت: به دلیل تغییرات سریع جمعیتی و مسائل توسعه ای کشور، سرشماری عمومی نفوس و مسکن از فاصله 10 سال به پنج سال کاهش یافت.

خیریانپور ادامه داد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 90 هفتمین سرشماری در کشور است که کلاس های آموزشی فراگیران از 16 تا 28 مهرماه سال جاری آغاز و طرح عمومی سرشماری نفوس و مسکن همزمان با سراسر کشور از دوم تا 20 آبان ماه اجرا می شود.

وی با تاکید بر اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن یک طرح عام و عمومی است، عنوان کرد: تمام دستگاه های اجرایی و مجموعه خانواده های زیر مجموعه دولت در اجرای این طرح سهیم هستند.

خیریانپور حسن برخورد، رعایت شئونات اسلامی، تسلط و تبحر در تدوین اطلاعات، حضور منظم در کلاس های آموزشی و حضور فعال در عملیات میدانی آموزشی را از وظایف مهم ماموران سرشماری برشمرد.

وی در ادامه شناخت ویژگی ها، کنترل، برنامه ریزی در تمامی زمینه ها، ارزیابی خدمات و فعالیت های ملی و منطقه ای را از نتایج کار ماموران سرشماری عنوان کرد و گفت: مبنای تصمیم گیری و برنامه ریزی برای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و کشور، ارائه آمار و اطلاعات دقیق و درست است.