50 مدرسه قرآنی در آزادشهر دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کوهساریان صبح یکشنبه در مراسم آغاز آموزش قرآن مجید افزود: با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با آموزه های قرآن سال گذشته ۲۵ مدرسه قرآنی فعالیت می کردند و امسال بنا داریم مدارس قرآنی را در این شهرستان به ۵۰ مدرسه افزایش دهیم.

وی اظهار داشت: دانش آموزان سال اول ابتدایی مدارس این شهرستان آغاز آموزش قرآن مجید را با جشن شروع کردند.

مدیرآموزش و پرورش آزادشهر با اشاره به اهمیت یادگیری قرائت قرآن و عمل به دستورات آن، یکی از وظایف پدران و مادران را در قبال فرزندان آموزش قرآن مجید بیان کرد.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید همزمان ۱۷۰۰ دانش آموز پایه اول ابتدایی این شهرستان آغاز آموزش قرآن مجید را جشن گرفتند.

این مراسم با اجرای سرود و دکلمه توسط دانش آموزان همراه بود.