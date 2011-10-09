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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

کوهساریان:

50 مدرسه قرآنی در آزادشهر دایر می شود

50 مدرسه قرآنی در آزادشهر دایر می شود

آزادشهر - خبرگزاری مهر: مدیرآموزش و پرورش آزادشهر گفت: سال گذشته 25 مدرسه قرآنی در شهرستان دایر بود که امسال به 50 مدرسه افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کوهساریان صبح یکشنبه در مراسم آغاز آموزش قرآن مجید افزود: با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با آموزه های قرآن سال گذشته ۲۵ مدرسه قرآنی فعالیت می کردند و امسال بنا داریم مدارس قرآنی را در این شهرستان به ۵۰ مدرسه افزایش دهیم.

وی اظهار داشت: دانش آموزان سال اول ابتدایی مدارس این شهرستان آغاز آموزش قرآن مجید را با جشن شروع کردند.

مدیرآموزش و پرورش آزادشهر با اشاره به اهمیت یادگیری قرائت قرآن و عمل به دستورات آن، یکی از وظایف پدران و مادران را در قبال فرزندان آموزش قرآن مجید بیان کرد.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید همزمان ۱۷۰۰ دانش آموز پایه اول ابتدایی این شهرستان آغاز آموزش قرآن مجید را جشن گرفتند.
 
این مراسم با اجرای سرود و دکلمه توسط دانش آموزان همراه بود.
کد مطلب 1427935

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