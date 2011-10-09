پوشش مهارتی مناطق محروم کرمان در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابراهیمی نژاد در مراسم تجلیل از مربیان فنی و حرفه ای گفت: پوشش مهارتی شهرهای جدید و محروم استان کرمان انجام می شود.



ابراهیمی نژاد گفت: کسی حق اختلال در اقتصاد مملکت را ندارد بلکه در اسلام سرمایه باید با کار و تلاش حاصل شده و در این جهت باید امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش های فنی و حرفه ای را دروازه ورود به اشتغال دانست و گفت: به مسئولان مربوطه اعلام کرده ایم که در صورت مهیا کردن فضای لازم، برای پوشش مهارتی شهرهای جدید و محروم و آموزش منجر به اشتغال جوانان آمادگی داریم.

ابراهیمی نژاد اشتغال را مشکل امروز جامعه بیان کرد و گفت: همه باید احساس مسئولیت کنیم و با اعمال مدیریت و نظم از نیروی انسانی و تجهیزات موجود حداکثر استفاده را در جهت خدمت رسانی به مردم انجام دهیم.

در این مراسم از تعدادی از مربیان، کارشناسان و کارکنان فنی و حرفه ای استان تجلیل به عمل آمد.