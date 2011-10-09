شاخص امنیتی مازندران ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح یکشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی مازندران افزود: ایران اسلامی سرزمین میهمانان دین باوری بوده که برای جانبازی در راه خدا و قرآن، آماده صیانت از آرمانهای الهی هستند.

وی افزود: نیروی انتظامی مظهر پایداری، استقامت و صلابت جمهوری اسلامی ایران بوده و صیانت از مرزهای داخلی کشور وظیفه اساسی این نیروی مقتدر است.

استاند ار مازندران با اشاره به ارتقاء شاخصهای امنیتی مازندران در نیمه نخست سالجاری، تصریح کرد: گردشگران داخلی و خارجی با اطمینان کامل در بهار و تابستان امسال از نقاط مختلف استان بازدید و با آرامش خاطر کامل به موطن خود بازگشتند.

طاهایی اذعان داشت: نیروهای انتظامی به تعبیر مقام معظم رهبری، یک موجود استثنایی، خدوم، متواضع وآماده برای جانفشانی هستند.

وی با گرامیداشت و تبریک هفته نیروی انتظامی به جان برکفان این نیرو اظهار داشت: نیروی انتظامی مظهر اقتدار، امنیت و آسایش و نظم دهنده قانون در جامعه است.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به ارتش و اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان و نیروی هوایی، دریایی، زمینی و پرسنل زحمت کش نیروی انتظامی افتخار می کند.



