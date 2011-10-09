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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

طاهایی اعلام کرد:

شاخص امنیتی مازندران ارتقا یافت

شاخص امنیتی مازندران ارتقا یافت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس شورای تامین مازندران از ارتقای شاخصهای امنیتی مازندران در نیمه نخست سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح یکشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی مازندران افزود: ایران اسلامی سرزمین میهمانان دین باوری بوده که برای جانبازی در راه خدا و قرآن، آماده صیانت از آرمانهای الهی هستند.

وی افزود: نیروی انتظامی مظهر پایداری، استقامت و صلابت جمهوری اسلامی ایران بوده و صیانت از مرزهای داخلی کشور وظیفه اساسی این نیروی مقتدر است.

استاند ار مازندران با اشاره به ارتقاء شاخصهای امنیتی مازندران در نیمه نخست سالجاری، تصریح کرد: گردشگران داخلی و خارجی با اطمینان کامل در بهار و تابستان امسال از نقاط مختلف استان بازدید و با آرامش خاطر کامل به موطن خود بازگشتند.

طاهایی اذعان داشت: نیروهای انتظامی به تعبیر مقام معظم رهبری، یک موجود استثنایی، خدوم، متواضع وآماده برای جانفشانی هستند.

وی با گرامیداشت و تبریک هفته نیروی انتظامی به جان برکفان این نیرو اظهار داشت: نیروی انتظامی مظهر اقتدار، امنیت و آسایش و نظم دهنده قانون در جامعه است.
 
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به ارتش و اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان و نیروی هوایی، دریایی، زمینی و پرسنل زحمت کش نیروی انتظامی افتخار می کند.

  
کد مطلب 1427938

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