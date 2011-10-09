جایزه کتاب فصل به جلد 5 «تاریخ آغازین فراماسونری در ایران» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جلد پنجم «تاریخ آغازین فراماسونری در ایران» که توسط یحیی آریا بخشایش نویسنده دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری تدوین شده در هفدهمین دوره این جایزه توانست در بخش تاریخ حایز رتبه شود.

مجموعه پنج جلدی «تاریخ آغازین فراماسونری در ایران» دربردارنده مجموعه اسناد «لژ بیداری در ایران» است که در اوایل انقلاب از منزل ذکاالملک فروغی به حوزه هنری رسید و پس از آن تصمیم گرفته شد در پنج جلد منتشر شود.

در جلد پنجم این مجموعه اعضای «لژ بیداری در ایران» با ویژگی‌های مختلف طبقه شده و ویژگی‌ها، خاستگاه، محل تحصیل، شغل پدر و شغل خودشان در قالب جدول عرضه شده است. همچنین مجموعه اسناد 9 نفر دیگر از کسانی که برای عضویت به لژ بیداری ایران معرفی شده بودند و پایان کار این جنبش در ایران از دیگر بخش‌های این کتاب پژوهشی و کاربردی است.

جلد اول و دوم این مجموعه توسط حمیدرضا شاه‌آبادی و از جلد سوم به بعد زیر نظر یحیی آریابخشایش در دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری تدوین شده است.

جلد پنجم «تاریخ آغازین فراماسونری در ایران» در 600 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2500 نسخه از سوی انتشارات سوره‌مهر منتشر شده است.

مراسم تجلیل از برگزیدگان و شایستگان تقدیر هفدهمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران، ساعت 16 عصر امروز در پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری واقع در خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولی عصر (عج) و خیابان فلسطین، ابتدای خیابان برادران مظفر جنوبی برگزار می‌شود.