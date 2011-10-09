محجوب مقابل جودوکار قزاقستانی به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی باکو امروز یکشنبه با برگزاری رقابت‌های اوزان سنگین پیگیری می شود که تیم ایران سه نماینده در روز دوم و پایانی این مسابقات خواهد داشت.

در وزن 100- کیلوگرم جواد محجوب که در مکان 53 رنکینگ جهانی قرار دارد در دور نخست مقابل "آکزول متدوف" نفر 94 رنکینگ جهانی از قزاقستان قرار گرفت و در پایان پنج دقیقه مبارزه با یک امتیاز "وازاری" صاحب پیروزی شد. وی در دور بعد باید با "درویش رامادان" نفر پنجم رنکینگ جهانی از مصر پیکار کند.

در ادامه این مسابقات امیر قاسمی نژاد در وزن 81- کیلوگرم پس از استراحت در دور اول به دیدار "کابلوف" از قزاقستان می‌رود. همچنین محمدرضا رودکی در وزن 100+ کیلوگرم در دور اول استراحت دارد و سپس با برنده دیدار جودوکاران انگلستان و روسیه مبارزه خواهد کرد.

این دوره از رقابت‌ها با حضور 128 جودوکار از 25 کشور در باکو آذربایجان برگزار می شود.