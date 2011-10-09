به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه بررسی کلیات لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را در دستور کار داشتند که با 176 رای موافق، 5رای مخالف، و 7 رای ممتنع با کلیات آن موافقت کردند.

به گزارش مهر، در صورت تصویب نهایی این لایحه به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند ولیکن به علت وجود مواردی، صدور سند مالکیت مفروزی قوانین جاری برای آنها میسر نمی‌باشد در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌های حل اختلاف با حضور یک قاضی به انتخاب رئیسی قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل می‌گردد.

هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مبادرت به صدور رای می‌کند.

این لایحه 18 ماده دارد که نمایندگان هم اکنون در حال بررسی جزئیات آن هستند.