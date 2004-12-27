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۷ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۲۲

بااعلام تحريم نشست امان از سوي تهران بدنبال سخنان بي اساس پادشاه اردن:

وزير خارجه اردن: ايران هنوز به امان جواب نداده است

وزيرامورخارجه اردن امروز گفت:امان هنوز هيچ گونه جواب رسمي ازايران براي شركت درنشست وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق در نيمه ماه آينده دريافت نكرده است.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،هاني الملقي وزيرامورخارجه اردن دراظهاراتي كه امروز روزنامه اردني "الدستور" آن را منتشر ساخت، گفت : دعوت نامه هايي براي تمام همسايگان عراق ازجمله ايران به عنوان يكي از كشورهاي همسايه براي شركت در نشست امان در 15 ماه آينده فرستاده شده است .

وي افزود : وزارت خارجه ايران تاكنون به دعوت امان جهت شركت درنشست همسايگان عراق پاسخ مثبت و يا رد نداده است.

يك مقام مسئول ايران روزگذشته اعلام كرده بود كمال خرازي وزير امورخارجه ايران به دليل اتهامات عبدالله دوم پادشاه اردن عليه تهران مبني بر دخالت در امورداخلي عراق، اين نشست را تحريم كرده است .

اخيرا شاه جوان اردن درمصاحبه با يك روزنامه آمريكايي به ايران درمورد دخالت درامورداخلي عراق هشدار داده و مدعي شد: تهران تلاش مي كند تا هلال شيعه را كه شامل كشورهاي عراق، لبنان و سوريه مي شود درمنطقه ايجاد كند.

کد مطلب 142795

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