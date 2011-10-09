دسترسی به آمار دقیق برای توسعه مناطق محروم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان کردستان اظهار داشت: آمارگیری نفوس و مسکن در بحث محرومیت زدایی و توسعه مناطق محروم و بسترسازی برای پیشرفت در تمام زمینه ها ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع و موثر بودن طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در چشم انداز 20 سال کشور گفت: به دلیل توجه دولت نهم و دهم به بحث توسعه همه جانبه کشور آمارگیری هر پنج سال یک بار اجرا می شود که این اقدام می تواند میزان دسترسی به اطلاعات دقیق را افزایش دهد.

استاندار کردستان با تاکید بر اهمیت موضوع و لزوم مشارکت همگانی مردم برای اجرایی کردن هرچه بهتر این طرح در این استان گفت: نیاز است که مسئولان با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شفاف اعتماد مردم را برای همکاری بیشتر با ماموران جلب کنند.

شهبازی با اشاره به اهمیت دسترسی به آمار دقیق و مبتنی بر واقعیت های جامعه بیان کرد: استان کردستان یکی از استان های است که نیازمند توجه بیشتر برای رفع محرومیت زدایی، اشتغال و توسعه است و این محرومیت زدایی نیازمند داشتن آمار و اطلاعات دقیق است.

وی با اشاره به اینکه ماموران سرشماری باید دقت لازم را در جمع آوری اطلاعات داشته باشند، گفت: مدیران این طرح باید نظارت و بازبینی لازم را در جمع آوری اطلاعات داشته باشند تا اطلاعات دقیق و بر اساس واقعیت های موجود ثبت شود.

استاندار کردستان با بیان این مطلب که کردستان در تمام زمینه ها از استانهای برتر و پیشرو در کشور است، افزود: انتظار می رود که در امر سرشماری عمومی نفوس و مسکن هم کردستان با کارنامه ای مناسب مواجه شود.

شهبازی افزود: انتظار می رود که مردم همکاری لازم را با ماموران سرشماری داشته باشند تا با جمع آوری اطلاعات دقیق در توسعه و پیشرفت استان سهیم باشند.

وی با با اشاره به اینکه آمارگیری نفوس و مسکن کمکی است برای جبران عقب ماندگی ها گفت: در بحث اجرایی شدن این طرح نیاز به همکاری و همدلی همه سازمان ها و مسئولان وجود دارد.