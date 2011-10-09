به گزارش خبرگزاری مهر، "خام، پخته، سوخته"در بخش فیلم‌های کوتاه این جشنواره در کنار آثاری از کشورهای نروژ، تایلند وکره جنوبی نمایش داده می‌شود. این فیلم کوتاه پیش از این موفق شده بود در جشنواره فیلم کوتاه تهران وجشنواره آلماتی جوایزه بهترین فیلم کوتاه را بدست آورد.

شهرام مکری دو سال پیش با فیلم کوتاه "آندو- سی"وفیلم بلند "اشکان ،انگشترمتبرک وچندداستان دیگر" در جشنواره پوسان حضور داشت. “خام، پخته، سوخته” قصه مردی را در آستانه ۴۰ سالگی روایت می‌کند که به فرصت‌های از دست رفته در گذشته فکر می‌کند. این فیلم به تهیه‌کنندگی محمد صوفی در سال ۱۳۸۹ تولید شده است و سیامک صفری بازیگر آن است.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: تصویربردار: مرتضی هدایی، صدابردار: امیرعلی اعلایی، فیلمنامه: شهرام مکری، مشاور فیلمنامه: نسیم احمدپور، دستیارکارگردان: رضا اسدی، صداگذار: حسین مافی، گریم: عباس عباسی و آرزو کیقبادی.

اختتامیه شانزدهمین جشنواره فیلم پوسان بیست وسوم مهرماه کار خود را به پیان می رساند.امسال سینمای ایران با نمایش فیلم‌های بلند رضامیرکریمی، نقی نعمتی، مرتضی فرشباف وفیلم کوتاه شهرام مکری حضور موفقی دراین جشنواره دارد.

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