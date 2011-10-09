اهانت شهرک نشینان صهیونیست به قبرستان مسلمانان و مسیحیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام موهن شهرک نشینان صهیونیستی با نوشتن شعارهای ضد فلسطینی ها به زبان عبری و عبارت " بهای پرداختی" همراه بوده است، شعاری که شهرک نشینان کرانه باختری و طرفداران آن بیشتر آن را مورد انتقاد قرار می دهند.

نکته جالب این که این اتفاق در روز یوم کیپور رخ داده است، روزی که یهودیان روزه می گیرند و از اعمال خاصی پرهیز می کنند اما صهیونیستهایی که دست به چنین اقدامات موهنی می زنند حتی به آداب دینی که مدعی هستند از آن پیروی می کنند نیز پایبند نیستند.

تا کنون پلیس و مقامات صهیونیستی در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.

چندی پیش نیز مسجدی در مناطق اشغال شده فلسطینها توسط رژیم غاصب قدس به آتش کشیده شد و تمام فرشها، کتابها و حتی نسخه های قرآن موجود در مسجد در آتش سوخت.

