اخبار کوتاه فرهنگی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، آثار ادبی حوزه هنری استان یزد درماهنامه داخلی مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری با عنوان "سیمرغ" منتشر شد.

نشریه شماره دو سیمرغ به همراه ویژه نامه ادبی حوزه هنری استان یزد مهرماه 90 انتشار یافت.



در بخش سیمرغ شعر این شماره اشعاری از شاعران استان یزد از جمله افسانه نوری، منیژه حسین پور، محمد نظری، امین محمدی، محمدقوچانی، محمدعلی مصدق، علی امیریان، علی اکبر سلیمانی، حمیدرضا شرعیاتی و طاهر تقوی شوازی به چاپ رسیده است.



در بخش سیمرغ داستان این ماهنامه نیز داستان "شوهر کچل من" نوشته سمیه حدادزاده نویسنده یزدی منتشر شده است.

در این نشریه همچنین مطالبی از شاعران و نویسندگان استانهای قم و قزوین به چاپ رسیده است.



نمایشگاه بزرگ کتاب در یزد برپا شد



نمایشگاه بزرگ کتاب در حسینیه قمربنی هاشم واقع در میدان اطلسی یزد برپا شد.



این نمایشگاه، دهمین نمایشگاه کتابی است که در این حسینیه برپا می شود.



در این نمایشگاه ،کتابهای ارائه شده با عناوین مختلف، با 40 درصد تخفیف به بازدیدکنندگان عرضه خواهد شد.

نمایشگاه یاد شده با مجوز رسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد تا سوم آبانماه صبح و عصر میزبان علاقمندان است.



برپایی شب شعر "بهشت هشتم" همزمان با ولادت حضرت امام رضا (ع) در یزد

همزمان با ولادت هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا (ع) شب شعر بهشت هشتم یکشنبه شب با حضور جمعی از شاعران در کتابخانه وزیری یزد برگزار شد.



این شب شعر به مناسبت میلاد خجسته ثامن الائمه (ع) با همکاری حوزه هنری استان یزد و انجمن ادبی کتابخانه وزیری با حضور جمعی از شاعران کشوری و استانی در محل کتابخانه وزیری یزد وابسته به آستان قدس رضوی برگزار شد.



در این برنامه اشعاری با موضوع علی بن موسی الرضا(ع) توسط شاعران برجسته کشور قرائت شد.