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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۹

مجلس تصویب کرد؛

اجرای احکام دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات با دستور رئیس قوه قضائیه

اجرای احکام دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات با دستور رئیس قوه قضائیه

مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان در لایحه نظارت بر رفتار قضات مقرر کردند رئیس قوه قضائیه در صورت تایید رای قطعی دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، دستور اجرای آ‌ن را صادر می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز یکشنبه لایحه‌ نظارت بر رفتار قضات را به منظور رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس تبصره 2 ماده 44 این لایحه که از سوی نمایندگان اصلاح شد رئیس قوه قضائیه در صورت تایید رای قطعی دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، دستور اجرای آ‌ن را صادر می‌کند.

پیش از این نمایندگان در تبصره‌ 2 این ماده عنوان کرده بودند که اعمال این ماده نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه در اصول قانون اساسی نیست، اما این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که نمایندگان با 120 رای موافق، 26 رای مخالف و 23 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده‌ حاضر این ماده را اصلاح کردند.
 
کد مطلب 1427963

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