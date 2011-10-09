به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه سنقر و کلیایی با اشاره به سفر رهبری به استان کرمانشاه گفت:‌ بی‌شک سفر رهبری به استان کرمانشاه منشاء خیر و برکت برای منطقه و استان کرمانشاه است.

حجت الاسلام شمس الله برقراری تاکید کرد: این سفر موجب امید بیشتر در دل ملت ایران و مردم منطقه خواهد شد و یاس و نا امیدی بیشتر برای منافقین و بی اثر ماندن تبلیغات شوم دشمن علیه نظام اسلامی ایران را به دنبال خواهد داشت.

امام جمعه سنقر گفت: سعادت ما در این است که در نظام جمهوری اسلامی خدمت می‌کنیم و ما که تربیت شده مکتب اهل بیت هستیم از فقیهی تبعیت می کنیم که ویژگیهای لازم را دارا باشد.

وی در پایان، سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه و نماینده ایشان به شهرستان سنقرو کلیایی را یک سفر معنوی و الهی دانست و افزود: ولایت برای مسلمانان عالم نعمتی بزرگ از جانب خداوند متعال است و وجود مناسبتهای مذهبی در کشور جمهوری اسلامی ایران به برکت وجود ولایت است.