وصول 594 میلیارد ریال از درآمدهای گلستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهدوی صبح یکشنبه در کارگروه تامین منابع بودجه و انتظام هر چه بیشتر در پرداختهای استان افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با تحقق درآمد مصوب 105.4 درصدی، رشد 11 درصدی را نشان می دهد.

مهدوی نیا در ادامه با مخاطب قرار دادن ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی مبنی بر پرداخت مخارج دستگاههای اجرایی آنان را ملزم به پرداخت این مخارج در حدود مقررات و قوانین دانست.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان بر جلوگیری از به کار بردن اعمال نظرات شخصی در وصول مالیات تاکید کرد.

وی ضمن تاکید به تسهیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی اظهار داشت: حذف مراحل متعدد و گسترده مربوط به پرداخت مالیات و ایجاد بسترهای مناسب به منظور فعالیت روان و کارآمد نظام مالیاتی از عوامل موثر در این خصوص به شمار می آید.



فرهنگ سازی در راستای صداقت مودیان مالیاتی، آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی در جلوگیری از شیوع فساد در بین آنها، کاهش هزینه های وصول مالیات و در نهایت افزایش کارایی اداره کل امور مالیاتی از جمله پیشنهادات ارائه شده در این کارگروه بود.



همچنین برگزاری دهمین جلسه ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان با حضور معاون برنامه ریزی استانداری گلستان و مدیر کل دیوان محاسبات استان با تاکید بر وصول درآمدهای دستگاههای اجرایی از دیگر تمهیدات اتخاذ شده در راستای انتظام هر چه بیشتر در پرداختهای استان بود.