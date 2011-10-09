نمایش های جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در روستاها اجرا می شود

ابراهیم محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در سال جاری و برای اولین بار شماری از نمایش های برگزیده جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان همزمان با زمان برگزاری جشنواره در روستاها و شهرهای اطراف مریوان برای مردم به نمایش گذاشته می شوند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته هر نمایش شرکت کننده در جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان سه بار اجرا می شود که در دو نوبت اجرا داوران به نظاره آن می نشینند و در نوبت سوم هر نمایش در روستاهای اطراف مریوان، شهرهای سروآباد، کانی دینار و چناره نیز اجرا می شوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مریوان عنوان کرد: در این جشنواره که 18 نمایش خیابانی در بخش مسابقه ایران، هشت نمایش در بخش مسابقه بین الملل، شش نمایش در بخش آئینی و شش نمایش در بخش جنبی اجراء خواهد شد طی چهار روز در معابر عمومی شهر مریوان برگزار می شود.

محمد حسینی یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته هر کدام از نمایش ها سه بار در طول زمان برگزاری جشنواره به نمایش در می آیند و کارها توسط داوران بخش بین الملل و ایران داوری و در پایان به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد و گروه های برتر به بخش خیابانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه می یابند.

ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان توسط مرکز هنرهای نمایشی، دفتر تئاتر خیابانی کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، انجمن هنرهای نمایش کردستان و مریوان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن نمایش مریوان و با همکاری استانداری کردستان، فرمانداری مریوان، شهرداری های مریوان، کانی دینار و چناره و مشارکت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین مجمع امور و صنفی از 20 تا 24 مهر ماه برگزار می شود.