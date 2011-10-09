کمال شفیعی مسئول امور ادبی استان‌های حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین دوره از جشنواره شعر انقلاب از سوی حوزه هنری گفت: موضوع حضور مفاهیم انقلاب اسلامی در ادبیات در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی به طور جدی در نظر مسئولان فرهنگی قرار نگرفت و تنها در چند سال گذشته تلاش‌هایی در حوزه داستان در این زمینه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: هدف از این جشنواره ارزیابی وضعیت شعر در این حوزه به ویژه در میان نسل جوان انقلاب اسلامی و نیز بررسی توانایی حوزه هنری در راه‌اندازی چنین حرکت ادبی بود که با توجه به استقبال چشمگیر به عمل آمده از آن، نوید رونق این حوزه را در سال‌های بعد به ما داد.

شفیعی با اشاره به اینکه این جشنواره در گام نخست در سطح کشوری و با حضور شاعران جوان برگزار خواهد شد، افزود: امسال به دلیل اینکه در ابتدای راه قرار داریم، تنها از جوانان تا سن حداکثر 30‌سال خواسته‌ایم که در فراخوان ما شرکت کنند و برنامه ما نیز براین قرار گرفته است که بتوانیم سال آینده این جشنواره را در سطح بین‌المللی برگزار کنیم.

مسئول امور ادبی استان‌های حوزه هنری با اشاره به بخش‌های مختلف نخستین دوره جشنواره شعرانقلاب گفت: جشنواره امسال در دو بخش انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی تا 30 شهریورماه پذیرای آثار شرکت‌کنندگان بود که این آثار در قالب شعر کلاسیک، نو و شعر کودک و نوجوان و در دو بخش ارائه اثر و ارائه کتاب به دبیرخانه ارائه شد و مورد داوری قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به برگزاری اختتامیه نخستین دوره از این جشنواره در 10 آبان سال جاری در تهران، افزود: داوری‌های این دوره از جشنواره بعد از جشنواره شعر و داستان جوان که 17 و 18 مهر در ایلام برگزار می‌شود، آغاز خواهد شد.