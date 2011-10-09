گزارش 4 شکایت از رئیس جمهور طبق آئین نامه مجلس مورد رای گیری قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر ، سیدفاضل موسوی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تذکری مستند به مواد 17 و 213 آیین‌ نامه داخلی مجلس گفت: پنجم اسفندماه سال گذشته 12 نماینده درخواست رسیدگی به تخلفات رئیس ‌جمهور از قوانین را ارائه کردند و با وجود اینکه قانون 10 روز زمان برای بررسی این موضوع تعیین کرده؛ 210 روز از آن گذشت و نهایتا هنوز هم هیچ اقدام قابل تامل و درستی از هیئت رئیسه مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 در این زمینه در صحن علنی مجلس گفت: ای کاش این گزارش قرائت نمی‌شد، چرا که در قرائت آن دو تخلف مشهود بود؛ اول آ‌که آنچه بین نمایندگان توزیع شد با آنچه قرائت شد متفاوت بود و دیگر اینکه در این گزارش چهار مورد شکایت وجود داشت که باید برای هر کدام جداگانه رای ‌گیری می ‌شد که این اتفاق نیفتاد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس با اشاره به سوگند نمایندگان برای رعایت قانون تصریح کرد: این در شأن مجلس نیست که 210 روز از یک موضوع گذشته باشد و ما بخواهیم وارد مقولات دیگر شویم، لطفا این موضوع را جدی‌ تر بگیرید، چرا که در این روزها افرادی بسیاری به ما گفتند که مجلس می‌ خواهد این موضوع را سمبل کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: واقعا اینطور نیست و مرام مجلس هم این نبوده که از این مسائل سهل‌انگاری بگذرد؛ اما اینکه کمیسیون اصل 90 باید به موقع گزارش را ارائه می‌ کرد درست است.

رئیس مجلس تصریح کرد: ما در هیئت رئیسه نیز این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم که مشخص شود چطور این گزارش رای‌ گیری شود و قرار است ترتیبی بدهند که مطابق عرف آیین‌ نامه آن را به رای بگذاریم لذا این موضوع در هیئت رئیسه پیگیری می ‌شود.