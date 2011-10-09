به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شالویی مدیرکل هنرهای نمایشی با اشاره به جامعیت و گستردگی جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: چهارمین دوره جشنواره فرصتی را برای رقابت همه رشته های هنرهای تجسمی فراهم کرده است و رشته های مجسمه سازی و تصویر گری که در دوره قبل جشنواره حضور نداشتند در این دوره اضافه شده است .

مدیر کل هنرهای تجسمی بخش ویژه بیداری اسلامی و بخش فیلم درباره هنرهای تجسمی را از بخش های جدید جشنواره فجر امسال خواند و گفت: چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر امسال گسترده تر و فراگیر خواهد بود. بخشی از آثار جشنواره در تمامی استان ها به نمایش گذاشته می شود و منتخبی از آثار کاریکاتور، عکس و پوستر در چند کشور دیگر نیز ارائه خواهد شد که این گستردگی و فراگیری سبب می شود طیف وسیع تری از علاقه مندان و مخاطبان از نمایشگاه آثار جشنواره بهره بگیرند.

شالویی همچنین گفت: جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر مهمترین و فراگیرترین رویداد هنرهای تجسمی است که همه رشته های هنرهای تجسمی را دربر می گیرد و هنرمندان از سراسر کشور می توانند آثارشان را در جشنواره ارائه کنند و به نظر می رسد با توجه به روند صعودی استقبال از جشنواره در دوره های قبل ، امسال آثار بیشتری به جشنواره ارائه شود.

چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری ، سفال و سرامیک ، پوستر ، عکاسی ، کاریکاتور ، مجسمه سازی و تصویر گری 10 بهمن تا 14 اسفندماه برگزار می شود.