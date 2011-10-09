کتابخانه آیت الله حیدری ایلام نباید به فراموشی سپرده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در نشست انجمن کتابخانه های عمومی و کمیته نهضت مطالعه مفید استان اظهار داشت: اگر بتوانیم آنچه که در وصف کتاب و کتابخوانی در احادیث و روایت دین مبین اسلام آمده را رواج دهیم می توانیم این نیاز را در جامعه فرهنگ سازی کنیم.
وی با اشاره به استقلال نهاد کتابخانه ها از فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز داشت: کتابخانه ها می توانند به عنوان یک اداره مستقل موجب تقویت و توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه شوند و زمینه حضور دانش آموزان و دانشجویان و سایر اقشار جامعه را در کتابخانه ها فراهم آورند.
رحمانی از کتابخانه آیت الله حیدری به عنوان نماد ایثار و مقاومت مردم ایلام یاد کرد و تصریح کرد: نباید اجازه داد این کتابخانه به فراموشی سپرده شود و ضروریست برای تعیین تکلیف جلسه ای با حضور دستگاه های مربوطه برگزار شود.
وی در بخش دیگری از بیانات خود به طرح های 12 گانه استاندار در حوزه فرهنگ به خصوص طرح خانه راهبر روستایی اشاره کرد و عنوان کرد: این طرح به ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی در زمینه های ورزشی، پزشکی، سلامتی و ... به مردم می پردازد که بخشی از آن گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و نهضت مطالعه مفید است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با اشاره به اعتبارات استانی و ملی و توانایی جذب اعتبارات ملی توسط نهادهای فرهنگی بر اساس طرحهای قابل توجیه، بیان کرد: باید بتوان در بخشهای سخت افزاری و نرم افزاری زمینه جذب اعتبارات ملی و خدمات اجرایی در استان را فراهم کرد.
وی در پایان گفت: باید منابع را مدیریت کنیم و مکانهایی در استان را که بلا استفاده مانده اند در جهت افزایش تجهیزات کتابخانه ها مورد استفاده قرار دهیم و موجبات توسعه بیشتر فرهنگ کتاب و کتابخوانی را فراهم آوریم.
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