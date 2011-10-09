کتابخانه آیت الله حیدری ایلام نباید به فراموشی سپرده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در نشست انجمن کتابخانه های عمومی و کمیته نهضت مطالعه مفید استان اظهار داشت: اگر بتوانیم آنچه که در وصف کتاب و کتابخوانی در احادیث و روایت دین مبین اسلام آمده را رواج دهیم می توانیم این نیاز را در جامعه فرهنگ سازی کنیم.

وی با اشاره به استقلال نهاد کتابخانه ها از فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز داشت: کتابخانه ها می توانند به عنوان یک اداره مستقل موجب تقویت و توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه شوند و زمینه حضور دانش آموزان و دانشجویان و سایر اقشار جامعه را در کتابخانه ها فراهم آورند .

رحمانی از کتابخانه آیت الله حیدری به عنوان نماد ایثار و مقاومت مردم ایلام یاد کرد و تصریح کرد: نباید اجازه داد این کتابخانه به فراموشی سپرده شود و ضروریست برای تعیین تکلیف جلسه ای با حضور دستگاه های مربوطه برگزار شود .

وی در بخش دیگری از بیانات خود به طرح های 12 گانه استاندار در حوزه فرهنگ به خصوص طرح خانه راهبر روستایی اشاره کرد و عنوان کرد: این طرح به ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی در زمینه های ورزشی، پزشکی، سلامتی و ... به مردم می پردازد که بخشی از آن گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و نهضت مطالعه مفید است .

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با اشاره به اعتبارات استانی و ملی و توانایی جذب اعتبارات ملی توسط نهادهای فرهنگی بر اساس طرحهای قابل توجیه، بیان کرد: باید بتوان در بخشهای سخت افزاری و نرم افزاری زمینه جذب اعتبارات ملی و خدمات اجرایی در استان را فراهم کرد.