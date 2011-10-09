به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی گویا گفت: همه‌گیری بیماری وبا تقریباً پایان یافته است ولی بازهم وضعیت احتیاطی خود را تا پایان مهرماه حفظ می‌کنیم.

وی گفت: حدود ده روز است که هیچ موردی از بیماری وبا در کشور نداشته‌ایم و تنها دو مورد مربوط به اتباع کشورهای همسایه که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند در سیستان و بلوچستان شناسایی شده که آن دو نیز تحت درمان قرار گرفته‌اند.

گویا ضمن تأکید بر ضرورت انجام 4 مرحله سالم‌سازی سبزیجات به هموطنان توصیه کرد ضمن رعایت نکات بهداشتی از خرید مواد غذایی از دست‌فروشان نیز خودداری کنند.