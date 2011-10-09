مسابقات قرآن کریم مناطق جنوبی استان کرمان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار جیرفت در مراسم اختتامیه سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم مناطق جنوبی استان کرمان گفت: ترویج و نهادینه کردن فرهنگ غنی قرآنی در جامعه نقش مؤثری در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان دارد.

ابرهیم غنچه پور با بیان اینکه خداوند به همه پیامبران خود معجزاتی عطا کرده است یادآور شد: قرآن معجزه خداوند به پیامبر گرامی اسلام(ص ) است که راهگشای ما در همه ابعاد زندگی است.

وی گفت: ترویج و نهادینه کردن فرهنگ غنی قرآنی در جامعه نقش مؤثری در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان دارد و مبدا آفرینش و همه برکات فاضله و انوار اللهی این کتاب آسمانی است.

غنچه پور با بیان این مطلب که دشمنان اسلام و قرآن با روش‌های مختلف قصد مخالفت با قرآن را دارند اظهار کرد: دشمنان اسلام می‌دانستند که مکتب اسلام یک مکتب قرآنی است و محتویات دین ما برگرفته از قرآن است و به همین دلیل سعی دارند این نور اللهی را از ما بگیرند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی جیرفت نیز در این مراسم گفت: برپایی محافل انس با قرآن و برگزاری این مسابقات نقش موثری در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه به ویژه در بین جوانان دارد که همین موضوع نیز یکی از راه‌های مقابله با حربه‌های دشمنان اسلام و قرآن است.

حجت الاسلام احمد یوسفی با بیان اینکه هم اکنون ما با بسیاری از علوم قرآنی بیگانه هستیم افزود: برای درک بهتر مفاهیم قرآنی باید در محافل انس با قرآن و قرائت این کلام وحی تلاش بیشتری کنیم.

حجت الاسلام یوسفی با تاکید بر احیای هر چه بیشتر فرهنگ معارف قرآنی در جامعه اظهار کرد: خود را مدیون این کتاب آسمانی می دانیم و باید برای فراگیری این فرهنگ معارف قرآنی گام برداریم.

در مراسم اختتامیه مسابقات قرآنی با اهداء لوح سپاس از تعداد 48 نفر برگزیدگان برتر این دوره تجلیل شد.

