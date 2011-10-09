اطلاع رسانی سازمان هواشناسی باید برای عموم قابل درک باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در بازدید از نشست ماهانه مدیران سازمان هواشناسی که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان هواشناسی برگزار شد افزود: اقداماتی که سازمان هواشناسی انجام می دهد و اطلاعات این سازمان بر بخش های مختلف هوانوردی، کشاورزی، عمران و شهرسازی، راه و ترابری و دیگر بخش ها اثر مستقیم دارد و بایستی تمام دستگاهها از میزان اثرگذاری اطلاعات این سازمان بر فعالیت هایشان آگاه باشند.

به گفته وی، اینکه در حال حاضر سازمان هواشناسی کشور رتبه سوم پس از چین و ژاپن را در اطلاع رسانی و پیش بینی هواشناسی در منطقه دارد باعث افتخار است اما بایستی هدف بعدی را قرار گرفتن در رتبه نخست پیش از چین و ژاپن در منطقه قرار دهیم.

نیکزاد افزود: ریتم اعلام پیش بینی ها و اطلاعات هواشناسی در حال حاضر در کشور بسیار تخصصی است و برای بسیاری از مردم قابل درک نیست بنابراین اگر چه این اطلاعات تخصصی بسیار ارزشمند است اما بایستی تلاش کنیم که اطلاعات را به صورت عامه پسندتر و قابل فهم برای عموم مردم اعلام کنیم.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در سال جاری در اقتصاد بایستی جهادی نو براندازیم افزود: همه نیروها در هر عرصه کاری که فعالیت می کنند بایستی با همت و عشق و علاقه و روحیه ایثارگری سعی کنند کاری که به آنها محول شده را به بهترین نحو انجام دهند.

به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی اگر سازمان هواشناسی مظلوم واقع شده شاید به دلیل این است که این سازمان ارزش اقدامات بسیار مهم و تاثیرگذار بر همه بخش های کشور را برای دستگاهها و ارگان های مختلف به خوبی تعریف نکرده است.

به گفته نیکزاد، یکی از مهمترین اولویت هایی که مسئولین این سازمان بایستی در راس اقدامات خود قرار دهند شناسایی و معرفی ارزش اطلاعات هواشناسی به دیگر دستگاههاست.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در پشتیبانی از این سازمان از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند یادآور شد: این سازمان نیز با اتکا به این پشتیبانی ها باید تلاش کند اطلاعات به روز الکترونیکی را با تعاریفی که برای عموم قابل درک باشد در اختیار مردم و به ویژه مسافران قرار دهد.