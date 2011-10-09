همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی وعضو کمیته علمی کنگره روان پزشکی کودک و نوجوان شنبه شب در نشست خبری گفت: به این کنگره 300 مقاله فرستاده شده که از میان این مقالات 150 مورد به صورت پوستر و 40 مورد به شکل سخنرانی ارائه شده است.

ابراهیم عبد اللهیان با اشاره به میهمان دعوت شده به این کنگره افزود: روان پزشکان، روانشناسان و میهمانان خارجی از استرالیا، انگلستان و سنگاپور میهما نان این کنگره را تشکیل می دهند

وی با بیان اینکه در طول سه روز برگزاری کنگره کارگاه هایی بر پا می شوداظهار داشت: سه نفر میهمان خارجی سخنران و مسئول آموزش در کارگاه ها خواهند بود.

وی بیان داشت: این کنگره با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن روان پزشکان خراسان، مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و موسسه روان درمانی استرالیا برگزار می شود.

دبیر اجرایی وعضو کمیته علمی کنگره با بیان اینکه در مشهد بیشترین آمار اختلالات در حوزه روانی مربوط به کودکان پیش فعال است عنوان کرد: اختلالات خلقی، اضطرابی و اتیسم در رده های بعد از پیش فعالی قراردارند.

عبد اللهیان با بیان اینکه بهتر است این بیماری در سنین کودکی درمان و پیگیری شود ادامه داد: با توجه به تحقیقات صورت گرفته در مشهد حدود 10 درصد کودکان در سنین پیش دبستانی و دبستانی پیش فعال اند که از این میزان بین سه الی چهار درصد پسران بیشتر به این بیماری مبتلا هستند.

وی در خصوص روان پزشکی کودک و نوجوان گفت: این روان پزشکی در ایران و جهان نوپا است اما به دلیل اینکه کودکان و نوجوانان سازنده فردای جامعه هستند این سرمایه گذاری و برگزاری کنگره دارای اهمیت والایی است.

وی تاکید کرد: نتایج تحقیقات در این کنگره به روان پزشکان کودک و نوجوان، روان پزشکان، پزشکان متخصص و فوق تخصص کودکان، روانشناسان، پزشکان عمومی، کارشناسان روان پرستاری، گفتاردرمانی، مددکاری و کاردرمانی ارائه می شود.

گفتنی است، این کنگره 19 الی 21 مهر ماه سال جاری در هتل پردیسان مشهد برپا خواهد شد.

شایان ذکر است اولین، دومین و سومین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان به ترتیب در سال های 1381، 1383و 1389 در تهران برگزار شده بود.