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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

برای تامین نظر شورای نگهبان؛

اساسنامه‌ کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر به تصویب مجلس می رسد

اساسنامه‌ کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر به تصویب مجلس می رسد

مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان مقرر کرد اساسنامه کانون بین المللی منتقدان تئاتر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز یکشنبه لایحه‌ عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر را جهت رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند.

 بر اساس رای نمایندگان مجلس در اجرای اساسنامه‌ ضمیمه‌ این لایحه رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
 
بر این اساس مقرر شد که اساسنامه‌ کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
 
نمایندگان با 145 رای موافق، 3 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده‌ حاضر به رفع ایراد این لایحه رای دادند.
کد مطلب 1427979

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