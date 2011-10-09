پوشش حداکثری دانش آموزان در اوقات فراغت اولویت است

حجت‌الاسلام سید محمد میربد در گفتگو با خبرنگار مهربیان داشت: برنامه مشخص ما این است که منابع محدود را در واقع جهت دارکنیم و برنامه هایی فرهنگی که نیاز استان است را پاسخگو باشیم.

وی به وِیژگی برنامه های اوقات فراغت امسال این سازمان اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری برنامه های بیشتر در بحث اوقات فراغت، رفع موازنه کاری با ارگانهای دیگر، استفاده از ظرفیت دستگاههای دیگر، ایجاد محیط تعاملی با سازمانهای دیگر و استفاده دو سویه از ویژگی برنامه های اوقات فراغت امسال این سازمان است.

وی با اشاره به اینکه حدود 200 هزار نفر دانش آموز در این استان وجود دارد، بیان داشت: اوقات فراغت سال 89 که از نظر اعتباری و هم از نظر پوششی خیلی خوب بود بیش از شش هزار نفر را نتوانستیم پوشش دهیم.

حجت‌الاسلام میربد با بیان اینکه ما در بحث اوقات فراغت جایگاه خود را پیدا کردیم، عنوان کرد: ما به دنبال راهکارها برای پوشش حداکثری اوقات فراغت در این استان هستیم.

وی با اشاره تعداد دانش آموزان تحت پوشش اوقات فراغت در سال جاری عنوان کرد: با توجه به اینکه برنامه امسال ما در زمینه اوقات فراغت در طول سال است پیش بینی می کنیم افزون بر 10 هزار نفر در اوقات فراغت این سازمان شرکت کنند.