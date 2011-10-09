افتتاح نخستین دستگاه اتوبوس آمبولانس در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در حاشیه برگزاری دومین گردهمایی بزرگ دست‌اندرکاران نظام سلامت، با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسئولان به صورت نمادین افتتاح شد.

حسین مبارکی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی گفت: با افتتاح این اتوبوس آمبولانس و با هماهنگی‌های صورت گرفته با اورژانس کشور 100 دستگاه اتوبوس آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور افزوده می‌شود که تا آخر آبان ماه 36 دستگاه به استان‌ها تحویل داده می‌شود.

وی افزود: 24 میلیارد و پانصد میلیون تومان برای 100 دستگاه اتوبوس آمبولانس هزینه شده است که هزینه هر دستگاه 245 میلیون تومان برآورد شده است.

مبارکی افزود: سیستم آبرسانی و فاضلاب، سیستم گرمایشی و سرمایشی، تابلوی پیام‌نما و نمایشگرهای دیجیتال، بالابرهای دستی و برقی، سیستم برق 24 ولت و 220 ولت و همچنین وجود 10 تخت که در شرایط اضطرار به 14 تخت افزایش می‌یابد، از قابلیت‌های این اتوبوس آمبولانس‌هاست.