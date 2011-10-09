  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

قناعت:

97 درصد گلستانیها تحت پوشش برنامه های شبکه سبز هستند

97 درصد گلستانیها تحت پوشش برنامه های شبکه سبز هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: در حاضر 97 درصد مردم استان تحت پوشش برنامه های سیمای شبکه سبز است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح یکشنبه در مراسم آغاز 20 ساعته شدن برنامه شبکه سیمای سبز گلستان افزود: امیدواریم با نصب دکل ها، میزان پوشش برنامه ها را در استان به 100 درصد افزایش دهیم.

وی با اشاره به 20 ساعته شدن زمان پخش برنامه های شبکه سبز استان بر کیفیت بخشی به برنامه ها در کنار کمیت اشاره کرد.

استاندار گلستان، پیگیری مصوبات سفر های استان دولت را از مهمترین امور استان برشمرد و گفت: برخی از این مصوبات اجرایی شده اند.

قناعت بیان داشت: برخی از مصوبات نیز در دست اجراست و برای اجرای برخی دیگر نیز نیازمند اعتبار هستیم.

زمان پخش برنامه های شبکه سبز گلستان همزمان با میلاد امام رضا (ع) 20 ساعته شد.

کد خبر 1427987

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها