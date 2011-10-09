97 درصد گلستانیها تحت پوشش برنامه های شبکه سبز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح یکشنبه در مراسم آغاز 20 ساعته شدن برنامه شبکه سیمای سبز گلستان افزود: امیدواریم با نصب دکل ها، میزان پوشش برنامه ها را در استان به 100 درصد افزایش دهیم.

وی با اشاره به 20 ساعته شدن زمان پخش برنامه های شبکه سبز استان بر کیفیت بخشی به برنامه ها در کنار کمیت اشاره کرد.

استاندار گلستان، پیگیری مصوبات سفر های استان دولت را از مهمترین امور استان برشمرد و گفت: برخی از این مصوبات اجرایی شده اند.

قناعت بیان داشت: برخی از مصوبات نیز در دست اجراست و برای اجرای برخی دیگر نیز نیازمند اعتبار هستیم.

زمان پخش برنامه های شبکه سبز گلستان همزمان با میلاد امام رضا (ع) 20 ساعته شد.