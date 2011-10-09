به گزارش خبرنگارمهر، فرهاد اقطار در مراسم راه‌اندازی مرکز گذری ترک اعتیاد (DIC) که صبح یکشنبه در اداره بهزیستی منطقه آزاد چابهار برگزار شد افزود: استان سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط جغرافیایی و همجواری با افغانستان دچار آسیب‌های شدیدی در بحث اعتیاد شده است که روز به روز شدیدتر هم می‌شود.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی افزود: مصرف مواد مخدر حتی در استان سیستان و بلوچستان از تریاک به کراک افغانی و شیشه تغییر پیدا کرده است.

افزایش سطح اعتبارات پیشگیری و درمان اعتیاد در استان

اقطار در ادامه با اشاره به این که استان سیستان و بلوچستان می تواند در مقابل خطرات و آسیب‌های اعتیاد قرار گیرد، گفت: طی سالهای گذشته فعالیت‌های خوبی در این زمینه شده و طبق سیاست‌هایی که در سال 90 تدوین شد قرار است حمایت‌های بیشتری از این استان شود البته مشارکت جمعی مردم و مسئولان استان نیز نیاز است تا بتوانیم سطح اعتبارات را در بحث پیشگیری و درمان افزایش دهیم.

ایجاد پروژه‌های پیشگیری از اعتیاد در روستاها و محیط‌های کارگری

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما پیشگیری از اعتیاد در روستاها و محیط‌های کارگری استان است. به دنبال آن هستیم ضمن توانمندسازی معتادان و خانواده‌های آنان از افرادی که ترک موفق دارند حمایت‌هایی از جمله حرفه آموزی و ایجاد اشتغال شود چرا که بسیاری از معتادان پس از ترک اعتیاد به دلیل نداشتن شغل مناسب دوباره به اعتیاد پناه می‌برند.

اقطار با تاکید بر این که استان سیستان و بلوچستان در اولویت برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد است، ادامه داد: قرار است اولین مرکز جامع پیشگیری و درمان اعتیاد در صورت تامین اعتبارات مالی در این استان ایجاد شود.

وی تاکید کرد: قرار است مرکزDIC خدمات بهداشتی و آموزشی مختلفی را به معتادان پرخطر بی‌خانمان ارایه دهد و سپس در پروسه‌ای طولانی مدت برنامه‌های درمانی آنها را دنبال کند.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی افزود: اکثر کسانی که هم اکنون با خط ملی اعتیاد تماس می‌گیرند زنان جوانی هستند که به دنبال راه حل درمان همسران معتادشان هستند.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته تغییر گرایش به مواد صنعتی و کاهش سن اعتیاد باعث توجه به این مقوله شده است، تصریح کرد:‌ هر معتاد می‌تواند به 10 نفر آسیب برساند و اگر به این نکته توجه نشود ضربه سختی به جوانان وارد می‌شود.

در پایان این مراسم مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد با حضور نماینده سفیر ژاپن در ایران و جمعی از مسئولان استانی بهزیستی در منطقه آزاد چابهار افتتاح شد.