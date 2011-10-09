  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

نوروزی خبر داد:

نمایشگاه نقاشی ویترای راضیه درگاهی در تبریز گشایش یافت

نمایشگاه نقاشی ویترای راضیه درگاهی در تبریز گشایش یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی از برپایی نمایشگاهی از آثار نقاشی ویترای راضیه درگاهی با عنوان باغ شیشه ای در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوروزی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این نمایشگاه از شانزدهم تا بیست و دوم مهرماه سال جاری گشایش یافته، افزود: در این نمایشگاه تعداد 25 اثر نقاشی بر روی شیشه با موضوع طبیعت با نگاهی به نقاشی ویترا در دهه 60 و ترکیبی از تکنیکهای جدید ارائه شده است.

وی اظهار داشت: شفافیت و وضوح، سادگی و زیبایی موضوع و تکنیک و هم چنین ایجاد بعد از ویژگیهای آثار نقاشی ارائه شده در این نمایشگاه است.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی در ادامه از برگزاری مراسم تقدیر از نویسندگان حوزه دفاع مقدس و ادبیات دینی و پایداری استان خبر داد و بیان داشت: در این راستا در بخش ادبیات شاهرخ رضوانی، سید حیدر علی آران، موسی پناه پور، زهرا کریم زادگان، علی غنی زاده، علی صلاحلو، توحید اصغرزاده و هادی خشایی مورد تجلیل قرار گرفتند.

نوروزی با بیان اینکه در بخش نمایشنامه نویسی نیز قاسم لطفی خواجه پاشا، رسول بانگین، علی بانگین، فردین میلانی و علی صابر رضایی نویسندگانی بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند، اظهار داشت: همچنین 30 نفر از برندگان مسابقه نمایشگاهی امین انقلاب و سردار بدر معرفی شدند.

این مسئول با اشاره به اینکه در بخش مسابقه‌ امین انقلاب با موضوع زندگی سردار شهید مهندس مهدی امینی 15 نفربه عنوان برنده و در مسابقه تابلو کتاب با عنوان سردار بدر که به جهاد دفاعی- جهاد اقتصادی، امام خمینی(ره) و نقش زنان در تحولات اجتماعی پرداخته بود 15 نفر به قید قرعه معرفی شدند.

کد مطلب 1427993

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها