نمایشگاه نقاشی ویترای راضیه درگاهی در تبریز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوروزی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این نمایشگاه از شانزدهم تا بیست و دوم مهرماه سال جاری گشایش یافته، افزود: در این نمایشگاه تعداد 25 اثر نقاشی بر روی شیشه با موضوع طبیعت با نگاهی به نقاشی ویترا در دهه 60 و ترکیبی از تکنیکهای جدید ارائه شده است.

وی اظهار داشت: شفافیت و وضوح، سادگی و زیبایی موضوع و تکنیک و هم چنین ایجاد بعد از ویژگیهای آثار نقاشی ارائه شده در این نمایشگاه است.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی در ادامه از برگزاری مراسم تقدیر از نویسندگان حوزه دفاع مقدس و ادبیات دینی و پایداری استان خبر داد و بیان داشت: در این راستا در بخش ادبیات شاهرخ رضوانی، سید حیدر علی آران، موسی پناه پور، زهرا کریم زادگان، علی غنی زاده، علی صلاحلو، توحید اصغرزاده و هادی خشایی مورد تجلیل قرار گرفتند.

نوروزی با بیان اینکه در بخش نمایشنامه نویسی نیز قاسم لطفی خواجه پاشا، رسول بانگین، علی بانگین، فردین میلانی و علی صابر رضایی نویسندگانی بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند، اظهار داشت: همچنین 30 نفر از برندگان مسابقه نمایشگاهی امین انقلاب و سردار بدر معرفی شدند.

این مسئول با اشاره به اینکه در بخش مسابقه‌ امین انقلاب با موضوع زندگی سردار شهید مهندس مهدی امینی 15 نفربه عنوان برنده و در مسابقه تابلو کتاب با عنوان سردار بدر که به جهاد دفاعی- جهاد اقتصادی، امام خمینی(ره) و نقش زنان در تحولات اجتماعی پرداخته بود 15 نفر به قید قرعه معرفی شدند.