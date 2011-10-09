به گزارش خبرنگار مهر‏، سردار مهدی توکلی شامگاه شنبه در همایش تجلیل از پرسنل خدوم نیروی انتظامی استان قم که در سالن اجتماعات مجتمع وتوس برگزار شد، اظهار داشت: هدف نیروی انتظامی اثبات کارآمدی نظام دینی است که توسط ولی فقیه اداره می‌شود و به ثمر رسیدن این هدف نیازمند همکاری و تعامل بیشتر ارگانها با یکدیگر است.



نگاه بین دستگاه‌ها باید نگاه تعامل و همکاری باشد



وی ادامه داد: شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی و استاندار همه اجزای حاکمیت دینی هستند که موفقیت هر کدام از این ارگان‌ها موفقیت همه دستگاه‌ها است و نگاه بین دستگاه‌ها باید نگاه تعامل و همکاری باشد.



فرمانده نیروی انتظامی قم با اشاره به اینکه حقوق پرسنل نیروی انتظامی از مالیات‌های مردم تأمین می‌شود، اضافه کرد: نیروی انتظامی با تمام قوا و امکانات آماده خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم است.



وی اظهار داشت: نیروی انتظامی بدون تعامل و همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله شهرداری نمی‌تواند امنیت جامعه را تأمین کند و برآیند تلاش تمام دستگاه‌ها و ارگانها موجب پیدایش امنیت در جامعه می‌شود.



سه هزار و 700 شهید نیروی انتظامی در راه مبارزه با مواد مخدر



سردار توکلی با اشاره به اینکه سه هزار و 700 پرسنل نیروی انتظامی در سراسر کشور در راه مبارزه با مواد مخدر شهید شدند‏، اضافه کرد: تجلیل از خانواده شهدا حرکتی ارزشی است و امروزه هر جایگاه و پستی داریم از رشادت و جانفشانی این عزیزان است.



وی افزود: طبق گفته فرمانده نیروی انتظامی جمهوری کشور، پرسنل نیروی انتظامی از نظر مالی مشکل بخصوصی ندارد بلکه از لحاظ معنوی نیازمند توجه هستند.



فرمانده نیروی انتظامی قم ادامه داد: تقدیر و تشکر از زحمات نیروی انتظامی و برگزاری چنین همایش‌هایی مهر تأییدی بر عملکرد نیروی انتظامی است و اینکار همچنین باعث دلگرمی و تزریق انرژی به پرسنل نیروی انتظامی برای ادامه فعالیت‌ها می‌شود.



