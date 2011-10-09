به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی شامگاه شنبه در همایش تجلیل از پرسنل خدوم نیروی انتظامی استان قم که در سالن اجتماعات مجتمع وتوس برگزار شد، اظهار داشت: هدف نیروی انتظامی اثبات کارآمدی نظام دینی است که توسط ولی فقیه اداره میشود و به ثمر رسیدن این هدف نیازمند همکاری و تعامل بیشتر ارگانها با یکدیگر است.
نگاه بین دستگاهها باید نگاه تعامل و همکاری باشد
وی ادامه داد: شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی و استاندار همه اجزای حاکمیت دینی هستند که موفقیت هر کدام از این ارگانها موفقیت همه دستگاهها است و نگاه بین دستگاهها باید نگاه تعامل و همکاری باشد.
فرمانده نیروی انتظامی قم با اشاره به اینکه حقوق پرسنل نیروی انتظامی از مالیاتهای مردم تأمین میشود، اضافه کرد: نیروی انتظامی با تمام قوا و امکانات آماده خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم است.
وی اظهار داشت: نیروی انتظامی بدون تعامل و همکاری دیگر دستگاهها از جمله شهرداری نمیتواند امنیت جامعه را تأمین کند و برآیند تلاش تمام دستگاهها و ارگانها موجب پیدایش امنیت در جامعه میشود.
سه هزار و 700 شهید نیروی انتظامی در راه مبارزه با مواد مخدر
سردار توکلی با اشاره به اینکه سه هزار و 700 پرسنل نیروی انتظامی در سراسر کشور در راه مبارزه با مواد مخدر شهید شدند، اضافه کرد: تجلیل از خانواده شهدا حرکتی ارزشی است و امروزه هر جایگاه و پستی داریم از رشادت و جانفشانی این عزیزان است.
وی افزود: طبق گفته فرمانده نیروی انتظامی جمهوری کشور، پرسنل نیروی انتظامی از نظر مالی مشکل بخصوصی ندارد بلکه از لحاظ معنوی نیازمند توجه هستند.
فرمانده نیروی انتظامی قم ادامه داد: تقدیر و تشکر از زحمات نیروی انتظامی و برگزاری چنین همایشهایی مهر تأییدی بر عملکرد نیروی انتظامی است و اینکار همچنین باعث دلگرمی و تزریق انرژی به پرسنل نیروی انتظامی برای ادامه فعالیتها میشود.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی قم هدف این نیرو را اثبات کارآمدی نظام دینی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی شامگاه شنبه در همایش تجلیل از پرسنل خدوم نیروی انتظامی استان قم که در سالن اجتماعات مجتمع وتوس برگزار شد، اظهار داشت: هدف نیروی انتظامی اثبات کارآمدی نظام دینی است که توسط ولی فقیه اداره میشود و به ثمر رسیدن این هدف نیازمند همکاری و تعامل بیشتر ارگانها با یکدیگر است.
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