صادرات کالا و تردد زائر در مرز مهران تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندر واسط کشور عراق که برای سفری سه روز به ایلام سفر کرده بود با استاندار ایلام در سه بخش مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و..تفاهعم نامه همکاری امضا کردند .

این تفاهم نامه ها در سه بخش و 20 بند از جمله تسهیل در صادارت کالا و تردد زائران و همچنین رفاه زائران به امضا دو استاندار رسید .

مجتبی اعلایی استاندار ایلام بیان کرد: استانهای ایلام و واسط به سبب حسن همجواری و نزدیکی قومی و فامیلی دارای ظرفیت مطلوبی برای گسترش و توسعه فعالیت های همه جانبه هستند .

وی در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی و پیمانکاران استان ایلام آماده گسترش همکاریها با واسط عراق است، افزود: پیمانکاران ایلامی آماده هرگونه سرمایه گذاری در استان واسط هستند .

اعلایی با اشاره به طبیعت بکر و مؤلفه های گردشگری، تاریخی و چهار فصل بودن استان ایلام و کشور ایران، بیان کرد: شرکتهای گردشگری استان ایلام آمادگی دارند خدمات مربوط به گردشگری مذهبی زائران عراقی را در کشور انجام دهند .

وی همچنین خواستار برپایی نمایشگاه توانمندیهای استان ایلام در استان واسط عراق شد و تصریح کرد: در این نمایشگاه تولید کنندگان، پیمانکاران، تجار و بازرگانان می توانند تولیدات خود را در بخشهای مختلف خدمات، کشاورزی، فنی و مهندسی و گردشگری به طرف عراقی ارایه دهند .

استاندار ایلام با بیان اینکه استان ایلام آمادگی لازم برای پذیرش دانشجوی عراقی در دانشگاه های استان را دارد، عنوان کرد: دانشگاه ایلام آمادگی دارد در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های فنی و مهندسی، IT ، علوم پایه و علوم انسانی دانشجوی عراقی پذیرش کند .

وی در ادامه گفت: در بخش خدمات پزشکی آمادگی لازم برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شامل پرستار و ماما برای خدمت در استانهای عراق وجود دارد .

بازگشت پیکر پاک 50 شهید دوران دفاع مقدس به وطن

استاندار ایلام از بازگشت پیکرهای پاک 50 شهید دوران دفاع مقدس در خاک عراق به وطن خبر داد .

اعلایی اظهار داشت: مقامهای عراقی استان واسط در همسایگی ایلام برای انتقال اجساد این شهداء آماده هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی ایران هستند که پیگیری لازم در حال انجام است .

وی افزود: این شهدا در منطقه دراجی عراق و نزدیک مرزهای شهرستان مهران در استان ایلام مدفون شده اند .

روابط تاریخی دو ملت ایران و عراق باید احیا شود

استاندار ایلام گفت: مناسبات تاریخی دو ملت ایران و عراق که از غنای تاریخی برخوردار است باید احیاء شود .

وی اظهار داشت: آثار روابط تاریخی و آمیختگی قومی دو ملت بسیار مشهود است که به علت محدودیتها و قوانین مرزی ارتباطات دو طرف کاهش یافته است .

وی تصریح کرد: با عزم جدی که در مسئولان دو استان وجود دارد این روابط تقویت و زمینه ارتقاء گسترش سطح روابط دو کشور ایران و عراق در دو استان ایلام و واسط فراهم شود .

اعلایی بر پیگیری مصوبات و بندهای توافقنامه های قبلی بین مسئولان دو استان ایلام و واسط عراق تأکید کرد و گفت: باید مسئولان دو استان مشکلات و موانع عملیاتی شدن توافقنامه را شناسایی و برطرف کنند .

وی ابراز امیدواری کرد: با همت دو طرف شاهد اوج مبادلات سیاسی، اقتصادی و تجاری بین مردم، تجار و پیمانکاران دو استان همجوار باشیم .

استاندار ایلام اعلام کرد:بانک ایرانی در استان واسط عراق تأسیس می شود .

اعلایی اظهار داشت: احداث بانک ایرانی در استان واسط عراق زیر ساخت تمام مبادلات تجاری، بازرگانی، خدمات فنی، تسهیل در امورات پیمانکاری و سایر خدمات است .