انتقاد از نبود حافظ شناس در کشور/ دلایل ماندگاری و توجه به اشعار حافظ

صدرا ذوالریاستین شاعر حماسی شیرازی و حافظ پژوه به مناسبت روز بزرگداشت حافظ درباره جایگاه اخلاق در منظر حافظ به خبرنگار مهر گفت: دیوان حافظ کلاس اخلاق است. از زاویه‏های مختلف همه نوع پند و اندرزی در این دیوان مشاهده می‎شود. صحبت رودرو با حکومت و با مردم، با اهل ریا، با فقیر و جامعه پائین همه اینها را در مجموعه اشعارش دارد.

وی افزود: دلیل این مسئله هم این است که حافظ یک پیش زمینه‏های وسیعی دارد، بر خلاف فردوسی و رودکی که پیش زمینه نداشتند. حافظ قبل از خودش شاعران قدرتمندی مثل نظامی، فردوسی، سعدی و خیام و را داشته است و از همه اینها خوشه چینی کرده است.

نویسنده" پنجره‎های آفتابی" (تحقیقی بر مفهوم و معنای ساقی در اشعار حافظ) ادامه داد: هیچ کسی به نعل استر حافظ بعد از او نرسیده است حتی به قوزک پایش هم نرسیدند یک ژن خاص و ویژه و نابغه به معنای تمام کلمه و واقعی است، اینکه می‏گویند برای مثال جامی خاتم الشعرا است این درست نیست حتی نظامی هم در مقابل حافظ هیچ است.

این شاعر و نویسنده تصریح کرد: حافظ مربی اخلاق و مربی پند و اندرز است و دانشگاهی باز کرده که نهایت ندارد.

ذوالریاستین درباره تازگی و ماندگاری اشعار حافظ در طول تاریخ هم گفت: دلیل به تاریخ سپرده نشدن اشعار حافظ و مورد توجه بودن آن در زمانهای گذشته و آینده این است که حافظ شاعر آینده بود و هنوز هم شاعر آینده است.

وی اظهار داشت: متأسفانه مشکلی که حافظ با کل جهانیان دارد پیچیگیهای اشعارش است که آنچنان که باید و شاید در ترجمه نشان داده نمی‏شود. زیرا اشعارش بُعد دارند حافظ شاعر عمودیها و افقی‏هاست. ولی در برگردان و ترجمه اشعارش این مسئله به خوبی و روشنی نشان داده نمی‏شود . برعکس حافظ سعدی است که در فرانسه بسیار معروف است به دلیل آنکه اشعارش گره و دشواری ندارند .

این شاعر و نویسنده یادآور شد: حافظ به این دلیل در پهنه زبان فارسی مورد توجه است حالا نه به صورت حجیم ولی تاحدودی تمامی افراد حتی بی سوادان ازخواندن اشعار او چیزی عایدشان می‏شود و خودشان را با اشعار حافظ چفت و قفل می‎کنند. ولی بیرون از ایران وقتی به ترجمه می‏رسد عمق شعرش بیرون نمی‏رود و بخاطر همین است که حافظ را نمی‏شناسند.

وی گفت: حافظ شناس در ایران نداریم حافظ پژوه داریم، شاید الان که من با شما صحبت می‏کنم بیش از 100-150 نفر درباره حافظ می‏نویسند کاری که در مورد سعدی و نظامی و حتی فردوسی انجام نمی‏دهند، کار می‏کنند ولی کم شمارند.