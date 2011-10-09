مقابله اطلاعاتی- امنیتی با پژاک تا اضمحلال این گروهک ادامه دارد

حجت الاسلام حیدر مصلحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات وزارت اطلاعات در رابطه با گروهک تروریستی پژاک گفت: اقدامات ما علیه گروهک پژاک تا اضمحلال کامل این گروهک تروریستی ادامه خواهد یافت و انشاء الله هم این گروهک تروریستی از بین خواهد رفت.

گفتنی است، رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهداء (ع) نیروی زمینی سپاه، از اواخر تیرماه سال جاری در راستای برقراری امنیت پایدار و مقابله با عوامل بروز ناامنی و بی ثباتی و ایجاد مزاحمت برای مردم عزیز مناطق مرزی شمال غرب کشورمان با اشرار و تروریست های گروهک موسوم به پژاک درگیر و ضربات مهلکی به آنان وارد ساختند.

گروهگ تروریستی پژاک شاخه ای از گروهک سازمان یافته "پ‌.پ‌.ک" است که در کوهستانهای قندیل عراق مستقر بوده و با حمایت گروهک "پ.پ.‌ک‌" در شمال غرب ایران دست به ترور و جنایات گسترده ای زده اند.

