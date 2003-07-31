كره شمالي آمريكا را به دروغگويي و توطئه چيني متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آسوشيتد پرس ، امروز جان بولتن معاون وزير امور خارجه آمريكا در سئول تاكيد كرد : كره شمالي پيشنهاد مذاكرات چند جانبه را نپذيرفته است و خواستار مذاكرات رو در رو با آمريكاست .

بنابراين گزارش وي خاطر نشان كرد: حالا نوبت كشورهايي چون كره جنوبي ، ژاپن و نهايتا روسيه و ديگران است كه در حل بحران هسته اي كره شمالي قدمهاي بعدي را بر دارند .

بنابراين گزارش : بولتن كيم جونگ ايل رهبر كره شمالي را يك ديكتاتور مستبد خواند و از نقض حقوق بشر و فروش تسليحات اتمي از سوي كره شمالي انتقاد كرد .

وي در ادامه افزود : آمريكا و همپيمانانش در حال آموزش يك نيروي عملياتي هستند تا از قاچاق موشك و تسليحات كشتار جمعي جلوگيري كنند .

از سوي ديگر كره شمالي با ادعاي اينكه آمريكا مشغول آماده كردن نيروهاي خود در كره جنوبي براي حمله به كره شمالي

است تاكيد كرد آمريكا به علت دادن اطلاعات غلط و نسبت دادن اتهاماتي به كره شمالي و دستكاري در گزارش مربوط به تسليحات كشتار جمعي عراق بايد در يك دادگاه بين المللي محاكمه شود .

همچنين يكي از روزنامه هاي كره شمالي نوشت : آمريكا بايد وجدان خود را قاضي كند و از دروغها و توطئه هايي كه به كره شمالي نسبت داده احساس شرم كند .

