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۹ مرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۰۳

حملات لفظي شديد آمريكا و كره شمالي عليه يكديگر :

كره شمالي آمريكا را به دروغگويي و توطئه چيني متهم كرد

كره شمالي آمريكا را به دروغگويي و توطئه چيني متهم كرد

جان بولتن معاون وزير امور خارجه آمريكا و كارشناس كنترل تسليحات امروز كره شمالي را كابوس وحشتناك خواند و كره شمالي نيز آمريكا را متهم به درو غگويي و توطئه چيني كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آسوشيتد پرس ، امروز جان بولتن معاون وزير امور خارجه آمريكا در سئول تاكيد كرد :  كره شمالي  پيشنهاد مذاكرات چند جانبه را نپذيرفته است و خواستار مذاكرات رو در رو با آمريكاست .
بنابراين گزارش وي خاطر نشان كرد: حالا نوبت كشورهايي چون كره جنوبي ، ژاپن و نهايتا روسيه و ديگران است كه در حل بحران هسته اي كره شمالي قدمهاي بعدي را بر دارند .
بنابراين گزارش : بولتن كيم جونگ ايل رهبر كره شمالي را يك ديكتاتور مستبد خواند و از نقض حقوق بشر و فروش تسليحات اتمي از سوي  كره شمالي انتقاد كرد .
وي در ادامه افزود : آمريكا و همپيمانانش در حال آموزش يك نيروي عملياتي هستند  تا از قاچاق موشك و تسليحات كشتار جمعي جلوگيري كنند .
از سوي ديگر  كره شمالي با ادعاي اينكه آمريكا مشغول آماده كردن نيروهاي خود در كره جنوبي براي حمله به كره شمالي
است تاكيد كرد آمريكا به علت دادن اطلاعات غلط و نسبت دادن اتهاماتي به كره شمالي و دستكاري در گزارش مربوط به تسليحات كشتار جمعي عراق بايد در يك دادگاه بين المللي محاكمه شود  .
همچنين يكي از روزنامه هاي كره شمالي  نوشت : آمريكا بايد وجدان خود را قاضي كند و از دروغها و توطئه هايي  كه به كره شمالي نسبت داده احساس شرم كند .

کد مطلب 14280

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