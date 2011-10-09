مأموریت اصلی نیروی انتظامی حفظ امنیت توأم با رأفت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه شنبه در همایش تجلیل از پرسنل نیروی انتظامی استان قم که در مجتمع وتوس برگزار شد، اظهار داشت: مأموریت اصلی نیروی انتظامی حفظ امنیت همراه با رأفت، عطوفت و مهربانی است.
وی با اشاره به اینکه تمام ارگانهای استان برای رسیدن به شهری پاک تلاش و کوشش خود را انجام میدهند، ابراز داشت: شهر قم باید از منظر امنیت، سلامت، نظافت و رعایت اصول ضوابط شهری در کشور الگو و نمونه باشد.
شهردار قم افزود: بنابراین مجموعه شهرداری و مجموعه تأمین کننده امنیت باید دست به دست هم دهند تا شهر قم که مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر در آن وجود دارد را از هرگونه آلودگی محیطی و انسانی پاک کنند.
وی گفت: نیروی انتظامی بصورت شبانه روزی در تامین هر چه بهتر امنیت و آرامش در قم تلاش و کوشش میکند بنابراین باید قدردان زحمات این عزیزان بود.
گفتنی است در همایش تجلیل از پرسنل خدوم نیروی انتظامی استان قم از 60 پرسنل نیروی انتظامی و همچنین از خانواده 20 پرسنل شهید که در راه مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسیدند تقدیر شد.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم مأموریت اصلی نیروی انتظامی را حفظ امنیت توأم با رأفت و مهربانی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه شنبه در همایش تجلیل از پرسنل نیروی انتظامی استان قم که در مجتمع وتوس برگزار شد، اظهار داشت: مأموریت اصلی نیروی انتظامی حفظ امنیت همراه با رأفت، عطوفت و مهربانی است.
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