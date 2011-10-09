مأموریت اصلی نیروی انتظامی حفظ امنیت توأم با رأفت است

به گزارش خبرنگار مهر‏، محمد دلبری شامگاه شنبه در همایش تجلیل از پرسنل نیروی انتظامی استان قم که در مجتمع وتوس برگزار شد، اظهار داشت:‌ مأموریت اصلی نیروی انتظامی حفظ امنیت همراه با رأفت، عطوفت و مهربانی است.



وی با اشاره به اینکه تمام ارگان‌های استان برای رسیدن به شهری پاک تلاش و کوشش خود را انجام می‌دهند، ابراز داشت:‌ شهر قم باید از منظر امنیت، سلامت‏، نظافت و رعایت اصول ضوابط شهری‏ در کشور الگو و نمونه باشد.



شهردار قم افزود: بنابراین مجموعه شهرداری و مجموعه تأمین کننده امنیت باید دست به دست هم دهند تا شهر قم که مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر در آن وجود دارد را از هرگونه آلودگی محیطی و انسانی پاک کنند.



وی گفت: نیروی انتظامی بصورت شبانه روزی در تامین هر چه بهتر امنیت و آرامش در قم تلاش و کوشش می‌کند بنابراین باید قدردان زحمات این عزیزان بود.



گفتنی است در همایش تجلیل از پرسنل خدوم نیروی انتظامی استان قم از 60 پرسنل نیروی انتظامی و همچنین از خانواده 20 پرسنل شهید که در راه مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسیدند تقدیر شد.

