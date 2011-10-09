به گزار ش خبرگزاری مهر، در این نشست ادبی حسین سناپور به عنوان نویسنده اثر و امیرعلی نجومیان به عنوان منتقد و پیام دهکردی به‌عنوان کتابخوان حضور دارند.

رمان «لب بر تیغ» دارای داستانی خطی و ماجرامحور است که اتفاق‌های رمان را از زبان چند راوی روایت می‌کند.

سناپور نوشتن این رمان را از سال 78 شروع و سال 84 آنرا به اتمام رسانید و سرانجام در اردیبهشت 1390 چاپ و در دسترس علاقمندان قرار داد.

تا کنون 2 نشست باشگاه کتاب تهران با نقد «شب ممکن» نوشته محمد حسن شهسواری و مجموعه داستان «تهران در بعد از ظهر» اثر مصطفی مستور با حضور منتقدان و نویسندگان و فعالان حوزه ادبی کشور در فرهنگسرای ارسباران برگزارشده است.

علاقمندان به منظور شرکت در این برنامه می‌توانند از ساعت 17:30 سه‌شنبه 19 مهرماه به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.