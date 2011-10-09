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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

«لب بر تیغ» زیر تیغ نقد می‌رود

«لب بر تیغ» زیر تیغ نقد می‌رود

جدیدترین رمان حسین سناپور با نام «لب بر تیغ» در نشست باشگاه کتاب تهران در فرهنگسرای ارسباران نقد می‌شود.

به گزار ش خبرگزاری مهر، در این نشست ادبی حسین سناپور به عنوان نویسنده اثر و امیرعلی نجومیان به عنوان منتقد و پیام دهکردی به‌عنوان کتابخوان حضور دارند.

رمان «لب بر تیغ» دارای داستانی خطی و ماجرامحور است که اتفاق‌های رمان را از زبان چند راوی روایت می‌کند.

سناپور نوشتن این رمان را از سال 78 شروع و سال 84 آنرا به اتمام رسانید و سرانجام در اردیبهشت 1390 چاپ و در دسترس علاقمندان قرار داد.

تا کنون 2  نشست باشگاه کتاب تهران با نقد «شب ممکن» نوشته محمد حسن شهسواری و مجموعه داستان «تهران در بعد از ظهر» اثر مصطفی مستور با حضور منتقدان و نویسندگان و فعالان حوزه ادبی کشور در فرهنگسرای ارسباران برگزارشده است.

علاقمندان به منظور شرکت در این برنامه می‌توانند از ساعت 17:30 سه‌شنبه 19 مهرماه به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.

کد مطلب 1428006

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